WBC／張育成正式表態參戰WBC！點名「山本、朗希」想對決

世界棒球經典賽將在明年3月開打！其中富邦悍將球星張育成在今（6日）出席公益球賽，他公開表示，自己右手肘傷勢已經百分百恢復，並已恢復完整訓練，接下來就將全力投入2026世界棒球經典賽，力拚晉級複賽，前進美國。

俏皮姿勢輕輕一揮，打出二壘安打，富邦悍將球星張育成現身公益球賽，面對小朋友投球也毫不保留。張育成本季受到手肘傷勢影響，提前關機休養，不過他也帶來好消息。

富邦悍將球星張育成：「恢復得很好啊，畢竟已經休了整整一個多月這樣子，在這個訓練過程當中，都沒有感到不適的問題，絕對沒有問題，因為畢竟我沒有動刀。」

不動刀選擇保守治療右手肘，張育成就想打明年經典賽。而眼看最大勁敵日本隊，當家球星大谷翔平已確定參戰，張育成也分享自己過去在大聯盟與大谷交流時的小故事。

富邦悍將球星張育成：「我也是剛上大聯盟，大谷就問我說認不認識陽岱鋼前輩，我就說我知道，我只想要拿他的球棒打打看有什麼不一樣而已。其他就是，希望他輕輕打，不要拿出他最好的實力對付我們。」

大谷翔平確定參戰經典賽，不過極有可能只會以指定打擊上場。雖然看來無緣對決「投手大谷」，但「國防部長」張育成仍點名不少日本隊強投，期待能在經典賽正面交鋒。

富邦悍將球星張育成：「山本由伸、佐佐木朗希，讓他們看看我的實力在哪裡，希望可以對到日本頂尖選手。」

體育主播：「這一球，張育成打在中間方向，非常的高，相當的深遠，張育成讓中華隊出現了本季賽會第一支滿貫砲！」

「國防部長」張育成在2023年經典賽一戰成名，如今他強調自己已經調整到百分之百，準備好投入2026世界棒球經典賽。到時候鎖定東森轉播，一起為台灣英雄加油。

