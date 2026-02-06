WBC／彰化之光！旅美投手沙子宸入選台灣30人名單

彰化縣長王惠美和沙子宸。（圖／啟程國際運動行銷提供）





世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC）主辦單位Major League Baseball（MLB）今（6）日公布本屆賽事各隊30人名單，中華隊正式亮相。

來自彰化、畢業於彰化藝術高中的旅美投手沙子宸名列其中，成為中華隊投手群的重要戰力。彰化縣長王惠美讚賞沙子宸為彰化之光，為彰化再添一筆登上國際舞台的榮耀紀錄。

王縣長為沙子宸一路走來的努力與毅力喝采，沙子宸並非傳統科班出身，直到就讀彰化藝術高中體育班才接受系統化棒球訓練。

廣告 廣告

憑藉高度自律、堅定意志與過人天賦，在短短4年內站上國際舞台，年僅21歲即入選WBC中華隊，成為名單中最年輕投手之一，堪稱「彰藝之光、彰化之光」。

身高190公分的沙子宸具備優異身材條件與投球爆發力，最快球速突破150公里，早已獲得美職球探肯定，由奧克蘭運動家持續培育。

去年在WBC資格賽對戰南非隊擔任先發，臨場表現穩健成熟，展現新世代投手的國際競爭力，讓國人對台灣棒球的未來充滿期待。

不僅個人表現亮眼，彰化藝術高中棒球隊近年整體戰力同樣持續攀升。球隊於2023年及2025年「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」中接連挺進8強，追平隊史最佳紀錄。

2026年更在「鐵鎚盃貝比魯斯全國青棒錦標賽」中，在未配置高三球員的情況下，由一、二年級選手扛起主力，勇闖4強並奪下季軍，締造隊史最佳成績，展現紮實培訓的成效。

彰化藝術高中表示，沙子宸在赴美職棒簽約前曾返校感謝母校栽培，並勉勵學弟妹「走出校園，世界很大、機會很多」。

2025年黑豹旗期間，他也特地返校到場為學弟加油，親身示範從校園出發、勇敢逐夢的無限可能，成為年輕球員最具說服力的榜樣，再次印證彰藝高中完整選手養成體系的成果。

縣府為強化基層棒球發展，已持續完善校園運動環境與訓練資源，並銜接中央體育政策，目前正斥資3.39億元推動「八卦山棒球場升級改造工程」，全面提升縣內賽事與訓練品質，打造更友善、更具競爭力的棒球發展環境。

期盼縣內各級棒球選手以沙子宸為榜樣，不畏出身、不怕挑戰，踏實訓練並穩健前行，持續在國內外舞台寫下屬於彰化、也屬於台灣的榮耀新篇章。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

職棒名將上任副市長！高虹安延攬清大副教授林琨瀚

快訊／台灣經典賽30人名單正式出爐了！

WBC／台灣名單最大遺珠！抗日英雄戴培峰、宋晟睿遭割愛

