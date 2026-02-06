WBC／彰化之光！旅美投手沙子宸入選台灣30人名單
世界棒球經典賽（World Baseball Classic，WBC）主辦單位Major League Baseball（MLB）今（6）日公布本屆賽事各隊30人名單，中華隊正式亮相。
來自彰化、畢業於彰化藝術高中的旅美投手沙子宸名列其中，成為中華隊投手群的重要戰力。彰化縣長王惠美讚賞沙子宸為彰化之光，為彰化再添一筆登上國際舞台的榮耀紀錄。
王縣長為沙子宸一路走來的努力與毅力喝采，沙子宸並非傳統科班出身，直到就讀彰化藝術高中體育班才接受系統化棒球訓練。
憑藉高度自律、堅定意志與過人天賦，在短短4年內站上國際舞台，年僅21歲即入選WBC中華隊，成為名單中最年輕投手之一，堪稱「彰藝之光、彰化之光」。
身高190公分的沙子宸具備優異身材條件與投球爆發力，最快球速突破150公里，早已獲得美職球探肯定，由奧克蘭運動家持續培育。
去年在WBC資格賽對戰南非隊擔任先發，臨場表現穩健成熟，展現新世代投手的國際競爭力，讓國人對台灣棒球的未來充滿期待。
不僅個人表現亮眼，彰化藝術高中棒球隊近年整體戰力同樣持續攀升。球隊於2023年及2025年「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」中接連挺進8強，追平隊史最佳紀錄。
2026年更在「鐵鎚盃貝比魯斯全國青棒錦標賽」中，在未配置高三球員的情況下，由一、二年級選手扛起主力，勇闖4強並奪下季軍，締造隊史最佳成績，展現紮實培訓的成效。
彰化藝術高中表示，沙子宸在赴美職棒簽約前曾返校感謝母校栽培，並勉勵學弟妹「走出校園，世界很大、機會很多」。
2025年黑豹旗期間，他也特地返校到場為學弟加油，親身示範從校園出發、勇敢逐夢的無限可能，成為年輕球員最具說服力的榜樣，再次印證彰藝高中完整選手養成體系的成果。
縣府為強化基層棒球發展，已持續完善校園運動環境與訓練資源，並銜接中央體育政策，目前正斥資3.39億元推動「八卦山棒球場升級改造工程」，全面提升縣內賽事與訓練品質，打造更友善、更具競爭力的棒球發展環境。
期盼縣內各級棒球選手以沙子宸為榜樣，不畏出身、不怕挑戰，踏實訓練並穩健前行，持續在國內外舞台寫下屬於彰化、也屬於台灣的榮耀新篇章。
【WBC】中華隊強援「龍恩」竟是PTT鄉民神挖掘 中職花255天說服
2026年WBC世界棒球經典賽將於3月開打，中華隊30人正式名單今天（6日）公布，將迎來2位台、美混血球星「龍仔」龍恩（Jonathon Long）、「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）加盟。其中，龍
經典賽》高度評價台灣隊名單 日媒：絕對是首輪最大強敵！
第6屆WBC世界棒球經典賽將在3月5日開打，台灣隊30人正選名單今天亮牌，陣中有旅外好手林昱珉、林維恩、徐若熙、古林睿煬、孫易磊等多人在投手陣容，已迅速引起日本媒體警戒，直呼台灣隊是最懂日式野球的國家，可能是首輪最大強敵。日媒《體育日本》搶先報導台灣隊陣容，以「投手陣容有徐若熙、古林睿煬等日職組為中
WBC／台灣名單最大遺珠！抗日英雄戴培峰、宋晟睿遭割愛
WBC／台灣名單最大遺珠！抗日英雄戴培峰、宋晟睿遭割愛
經典賽》大聯盟官網盤點9大難破紀錄 中華隊陳鏞基名列其中
自2006年第一屆世界棒球經典賽開辦以來，賽事中誕生了不少令人津津樂道的紀錄，也有許多球員繳出難以置信的成績。隨著2026年第六屆世界棒球經典賽即將登場在3月開打，大聯盟官網也特別選了9項看起來幾乎不可能被追平、超越的紀錄，其中中華隊陳鏞基也名列其中。
NBA／太容易缺賽！外媒爆料沒球隊敢要莫蘭特 灰熊很想賣也沒輒
NBA交易大限6日凌晨結束，原本也是交易熱門人選的灰熊當家控衛莫蘭特（Ja Morant） ，最終確定本季結束前不會改披他隊戰袍，不過據外媒爆料，之所以灰熊沒有把莫蘭特送走，不是因為球隊還想和他再續前緣，是因為找不到買家。
經典賽》林詩翔圓夢擠進正選名單 勉勵後進「持續努力，時間會給答案」
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊名單於今天（6日）公布，曾被貼上「職棒落選生」標籤的台鋼雄鷹投手林詩翔，最終擠進30人名單，勵志故事備受矚目。被問及會給仍在努力中的球員什麼鼓勵時，林詩翔充滿感觸地表示：「不必一次衝太快，只要持續向前，時間自然會給出答案。」
經典賽／傳南韓30人名單沒高永表 韓媒：對台灣用側投走入歷史
世界棒球經典賽明年3月開打，南韓隊尚未公布名單，但南韓媒體《Spochoo》爆料「韓製潛水艇」高永表確定不會入選，與上屆被中華隊打爆有關。 高永表是南韓代表性側投，自2017年站穩一軍以來，每年...
WBC》首戰對台灣很重要！井端透露山本由伸先發機率高 菅野智之、伊藤大海接力壓制
世界棒球經典賽WBC日本第一戰是出戰台灣，會派誰擔任先發呢？日本隊監督井端弘和表示，非常有可能由山本由伸先發。第一戰非常重要。
中職／和「魔神龍」對調東家 「艾菩樂」4年換3隊！加盟樂天桃猿再改名
樂天桃猿5日宣布，和投手艾菩樂（Tyler Eppler）完成簽約，正式成為球隊2026球季外籍選手戰力的一員。
經典賽》韓國徵召4名韓裔美籍戰力展現奪勝決心 Shay Whitcomb、Jahmai Jones加入彌補內野缺口
2026年第六屆世界棒球經典賽正式名單今天（6日）公布，與中華隊同組的韓國隊名單中出現4位韓裔美籍球員，引發各界關注，也展現韓國隊對本屆賽事的高度重視與爭勝企圖。其中內野手Shay Whitcomb與能守內、外野的Jahmai Jones加入，更被視為補強在金河成、宋成文缺席後所產生的內野戰力缺口。
經典賽》美國、日本、多明尼加明星球員齊聚 78位MLB球星創新紀錄
隨著2026年第六屆世界棒球經典賽名單出爐，本屆20支參賽隊伍中共有創紀錄的78位MLB美國職棒大聯盟明星球員入列，其中36人去年曾入選美國聯盟或國家聯盟明星賽。此外，共有190名球員列入大聯盟40人名單，並有306名球員與大聯盟組織簽約。
經典賽30人名單出爐! 美職"費仔+龍仔"加入台灣隊
生活中心／綜合報導經典賽三月份登場，台灣隊30人名單今天正式公布，其中美國職棒大聯盟，擁有台灣血統的費仔和龍仔，都在名單當中。總共10名旅美、5名旅日以及15名中職球員。名單出爐，日媒也高度關注，直呼可能是首輪最大強敵。台灣隊球員陳傑憲vs.陳晨威：「吳麗萍好像搭丟賽，欸真的有人叫吳麗萍，不要講話啦，你講話鏡頭一直來。」兩大外野手的鬥嘴，看的球迷重播好幾次。不過看的出來，有隊長陳傑憲在，氣氛大概都是這麼和諧，WBC經典賽台灣隊，如火如荼集訓中。中信兄弟外野手宋晟睿：「（今天感覺怎麼樣），今天感覺感覺很好，很舒服。」同樣在集訓中，上一次十二強賽，表現亮眼的外野草上飛宋晟睿，這回成了遺珠。經典賽台灣隊30人名單正式出爐。經典賽30人名單出爐，美職費仔、龍仔都加入陣容。（圖／民視新聞）名單亮點，不外乎就是兩串英文名字，美國職棒大聯盟守護者隊的StuartFairchild，以及小熊隊JonathonLong，都加入台灣隊，加上旅美的林昱珉、沙子宸等等，還有五名日職、15名中職選手，組成完整戰力。球評許維智：「像張育成鄭宗哲李顥宇，還有芝加哥小熊隊，JonathonLong，這等於是3A等級的水準，還有吳念庭等等，這些都是在國際賽，表現非常好的選手，所以我們覺得內野手，是挺讓人家放心的。」經典賽30人名單出爐，美職費仔、龍仔都加入陣容。（圖／民視新聞）日本媒體也高度關注，甚至直呼台灣隊是最懂日式野球的國家，可能是首輪的最大強敵。不過還是有幾名十二強賽表現讓人印象深刻的球員，沒在名單中。包含日職投手王彥程，中職捕手戴培峰、內野手張政瑀，以及外野宋晟睿等等，都被說是最大遺珠。球評許維智：「經典賽的含金量，比十二強高太多了，所以我們把重點，第一場對澳洲，對日本就是用車輪戰，第三場對韓國隊，就是精銳盡出。」總教練曾豪駒也曾經表示，他們並非真的落選，而是優先遞補球員。畢竟第一戰面對澳洲，台灣背水一戰，力拚用黃金陣容突破重圍。原文出處：經典賽30人名單出爐！ 美職「費仔+龍仔」加入台灣隊 更多民視新聞報導MLB(影)／開掛人生像打電動！大谷翔平化身「實況野球」角色 號召：挑戰世界第一搭計程車注意！春節加成收費來了 「這些縣市」搭一趟多付50元啦啦隊／真的香！李素泳、朴恩惠挑戰競技啦啦隊 克服具高「超猛特訓」也太拚
MLB》贏得薪資仲裁 Skubal今年可獲破紀錄3200萬美元
據MLB.com作家Mark Feinsand報導，過去2年美國聯盟賽揚獎得主Tarik Skubal贏得薪資仲裁，在可能是效力底特律老虎最後球季年薪將是3200萬美元，打破薪資仲裁制度紀錄。球團尚未證實此消息。
經典賽》鄭浩均期待解鎖經典賽 名單公布以平常心面對
2026年第六屆世界棒球經典賽正式名單2月6日公布，中信兄弟投手「美美」鄭浩均坦言相當期待，但仍以平常心面對，「我不會緊張，就順其自然，沒有特別一定要去爭取那個位置。」
WBC》中華隊30人完整名單看這裡！ 「費仔」與「龍仔」加入堪稱史上最豪華
2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，中華隊今天因應大聯盟官方公布30人名單，其中旅外好手佔多數，徐若熙、古林睿煬加上孫易磊等人領軍，野手以陳傑憲、鄭宗哲以及張育成，加上不少旅美好手加入，以及「龍仔」Jonathon Long、以及「費仔」Stuart Fairchild等台裔球員加入，不管是實力或能力，堪稱史上最豪華，總教練曾豪駒日前受訪時，坦言選人過程相當掙扎。
職棒史上第一人！ 奧運前國手林琨瀚任新竹副市長
政治中心／王云宣、吳志恆、黃兆康 新竹報導新竹市長高虹安，今天（5日）宣布，延攬清華大學副教授林琨瀚，接任副市長，林琨瀚是前中華職棒球星，哥哥林琨瑋也是味全龍創隊元老，不過，林琨瀚，其實也是國民黨前發言人何志勇好友，一個多月前，甚至還公開替有意參選市長的何志勇站台，這次接任副市長，也挑動藍白合作的敏感神經。前中華職棒球星林琨瀚曾是三虎商隊明星球員 曾受邀中職參加傳奇明星賽身手依舊（圖／Youtube CPBL）現身中華職棒傳奇明星賽，前球星林琨瀚，靈活轉身接殺，身手依舊，當年的三虎商隊明星球員，如今拋出震撼彈，將接任新竹市副市長。新竹市長高虹安：「林琨瀚副教授先前在奧運，也得到了銀牌的好成績，不管是教育或體育運動，休閒跟運動科技上面，其實他都有非常長足的教學經驗。」聲源：準新竹市副市長林琨瀚：「市長在當立委的時候，有去視察新竹棒球場的狀況，就那次的見面之緣，我不曉得這次為什麼會想到我，大家比較關心的應該是，新竹球場的議題，我們盡可能把球場弄得更完善。」坦言人生規劃，從未想過從政，如今從杏壇轉戰政壇，林琨瀚直球回應外界關注的"棒球場"議題，現年58歲的他，棒球資歷豐富，曾待過三商虎隊、誠泰太陽隊，還曾奪下奧運銀牌，目前任職清華大學副教授，不只自身歷練豐富，太太朱彩鳳是前籃球國手、現高中體總秘書長，兒子林桀晨曾是中職味全龍球員，哥哥林琨瑋同樣是味全龍創隊元老。新竹市議員（民）劉彥伶：「（林琨瀚）他是我在清大念書時期，練高爾夫球的教練，十分肯定教練的專業，希望副市長將運動的專業，發揮在新竹市的市政上。」前中職球星、現清大副教授林琨瀚（右） 將於今年3月入主新竹市府擔任副市長（圖／新竹市政府提供）民進黨議員高度期待，倒是外界好奇國民黨，怎麼看？畢竟林琨瀚及高虹安僅一面之緣，甚至還是有意參選市長的國民黨前發言人何志勇好友。準新竹市副市長林琨瀚（2022.11）：「我支持何志勇。」三年前的議員選戰，林琨瀚曾錄製影片，替何志勇拜票，一個月前，何志勇召開政見發表會，林琨瀚也公開站台，如今藍白合還沒成，力挺何志勇的他，卻先接任高虹安副手。前國民黨發言人何志勇：「現在國民黨跟民眾黨，並沒有一個正式的協定，除非到後來，也許柯文哲跳出來說，她這樣也算是民眾黨的，那我們也就尊重，我們提出了很多政見，很多政策，現在也一一被高市府所採用。」林琨瀚現年58歲棒球資歷豐富 目前任職於清華大學（圖／民視新聞）高虹安延攬林琨瀚入閣，投出一記好球，也再次牽動2026的市長之戰。原文出處：職棒史上第一人！ 奧運前國手林琨瀚任新竹副市長 更多民視新聞報導賴清德連任穩了？民調猛漲原因曝光 學者認了：對藍營是重大警訊國民黨民代下台就清醒了？前藍委示警：在野擋軍購後果由台灣直接承擔從奧運銀牌成為副市長！前職棒球星林琨瀚接任新竹副市長打造運動科技城
經典賽》24歲左投沒入選台灣隊！ 日職球星很驚訝：為什麼？
樂天金鷲球團大使銀次與岡島豪郎今在青埔運動公園棒球場指導選手，聊到前隊友王彥程沒有上榜經典賽台灣隊30人名單，兩人都瞪大眼睛有點驚訝說：「真的嗎？為什麼？」並讚賞王彥程在樂天的練球態度相當驚人。24歲左投王彥程，2019年跟東北樂天金鷲簽下育成合約後，就一直待在二軍，始終無法被轉為支配下選手升上一軍
WBC／台灣注意！南韓30人名單揭曉 4混血球星成亮點
WBC／台灣注意！南韓30人名單揭曉 4混血球星成亮點
WBC》日本隊名單正式到齊！9名大聯盟創紀錄 大谷翔平領軍挑戰二連霸
隨著紅襪外野手吉田正尚拿下最後一席名單，侍JAPAN世界棒球經典賽（WBC）陣容正式底定。這支日本隊集結破紀錄的9名大聯盟球員，同時保留10位上屆冠軍班底成員，在總教練井端弘和帶領下，打造出強調攻守均衡、世代交替的完整戰力，結合年輕活力與資深經驗。
WBC「東京台日大戰」應援席爆超賣！ 主辦致歉改場地
本屆世界棒球經典賽C組預賽中，台日大戰備受矚目，而日前由民間募資規劃的「東京台日大戰轉播」活動，卻遭到民眾質疑有超賣的疑慮，對此主辦單位致歉，表示已經找到替代場地；而目前中華隊持續在集訓中，也首次進行