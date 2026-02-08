WBC／很榮幸代表台灣！費仔用中文向球迷溫情喊話：等不及見到大家
WBC世界棒球經典賽各隊30人名單已經揭曉，其中，中華隊內受到矚目的包含兩位台美混血球員，分別是MLB小熊隊的「龍仔」（Jonathon Long）跟守護者隊的「費仔」（Stuart Fairchild），而今（8）天中職聯盟驚喜釋出影片，轉達費仔要對台灣球迷說的話，費仔表示很榮幸能代表台灣出戰，最後更以中文說出「加油，台灣加油」！
中華隊30人名單出爐，目前效力於克里夫蘭守護者隊的台美混血球員費仔特別錄製一段影片，請中職聯盟代為轉達對台灣球迷的感謝，費仔在影片中先是以英文打招呼，「哈囉台灣，我是Stuart Fairchild，很高興也很榮幸能代表台灣參加世界棒球經典賽，謝謝大家對我的支持，我已經等不及要在東京的賽場上見到大家了」，隨即特別用中文喊出「加油，台灣加油」，展現滿滿熱情。
鄭浩均入選WBC 吐露心聲「有門票就好好把握」
此外，台灣中信兄弟投手鄭浩鈞、游擊手江坤宇都順利入選，他們在中信兄弟官方YouTube頻道受訪時也分享自己的心情。江坤宇表示，自己是抱持著順其自然的態度，把可以準備的都準備好，後面就是讓教練去做選擇，所以能夠入選非常開心；鄭浩鈞則說，有這個機會能代表中華隊，準備的方向與目標就更明確，尤其這場賽事算是國際賽最大的舞台，所以有門票可以進去就是好好把握。
吳俊偉落選「小難過」 宋晟睿祝福中華隊再次爭光
有人入選也會有人落選，中信兄弟隊伍中2位落選好手也吐露心聲，吳俊偉坦言自己「小難過」，難過的不是教練沒有選自己，而是難過自己沒有把狀態調整到最好，不過心還是跟大家同在；宋晟睿則給出祝福，希望中華隊到日本後可以拿出自己該有的水準，好好努力、好好加油。
雖然感到遺憾可惜，但接下來球員們還是會準備好自己，繼續回到球隊備戰新球季，把在中華隊吸收的知識維持下去，並祝福入選的選手們再次為台灣爭光！
※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。
台視新聞／劉芝宇 責任編輯／馮康蕙
