WBC／徐若熙參戰經典賽意願高！親曝旅外抉擇1考量

味全龍隊投手徐若熙行使旅外自由球員（FA）資格後，成為各國球團追逐焦點，日職與美職皆有球隊展現高度興趣。

徐若熙今（23）日受訪表示，目前尚未做出最後決定，家人將是他是否旅外的重要考量，同時也強調若能出戰明年世界棒球經典賽（WBC），會全力為台灣拚戰。

徐若熙在季後取得旅外資格後，已獲多支日職球團表達強烈意願，包括最積極的福岡軟銀鷹隊，以及歐力士猛牛隊、北海道日本火腿鬥士隊；美職方面也傳出洛杉磯道奇隊對他有興趣。

他透露，休賽季曾赴日本參訪軟銀鷹隊設施，也與王貞治會面、共進餐敘，「大家對台灣人都很友好，是很友善的環境。」他也趁機到北海道走訪，感受不同地區的氛圍。

回顧旅外夢想，徐若熙坦言一直有出國挑戰的念頭，今年剛好符合資格，「這一路也遇過傷勢，會著急，但只要準備好，就不會擔心少那一年。」

他表示，球季間雖遇到一些狀況，但在教練與體能訓練師的鼓勵下，持續調整，避免讓自己綁手綁腳。

對於下一站動向，他說，不只日職，美職若有球隊邀請參觀，他也會前往美國看看。目前仍未確定最終選擇，主要考量是家庭，「因為小孩還小，如果旅外，也希望帶著小孩和太太一起。家人也會是重要因素。」

徐若熙表示，目前休賽季仍照球隊規劃進行訓練並加強不足之處。至於明年WBC，他已接到中華隊徵詢，自認參賽意願高，「如果有機會，希望能代表台灣出賽。」

