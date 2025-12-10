WBC／徐若熙高度意願打經典賽！曾豪駒讚：台灣最頂尖投手

台灣強投徐若熙。（圖／東森新聞）





世界棒球經典賽（WBC）將於2026年3月開打，台灣備戰作業陸續啟動。根據日媒《報知體育》報導，台灣總教練曾豪駒今日在冬季會議受訪時指出，新生代強投徐若熙具備「高度意願」代表台灣參賽。

現年25歲、效力於味全龍的徐若熙，本季季後行使旅外自由球員權利，外界普遍預期極有可能加盟日職福岡軟銀鷹。

曾豪駒受訪時表示，相關轉隊消息尚未由官方公布，但球員一旦確定新東家，台灣隊將立即與所屬球團展開正式溝通。他透露，在過去的私下談話中，徐若熙對征戰經典賽展現高度意願。

除了徐若熙之外，美媒也報導，本季登上大聯盟的鄧愷威同樣希望連兩屆披上台灣隊戰袍，目前仍在與舊金山巨人球團討論參賽相關事宜。

台灣上屆在世界棒球12強取得冠軍，本屆經典賽承載外界高度期待。曾豪駒認為，要在國際賽中保持競爭力，最重要的是整體團隊需凝聚共識，「每個人都要更加團結，同心朝向同一個目標前進，這點非常重要。」

