WBC／徐若熙「想證明台灣是強隊」！30人名單預測 江坤宇恐在邊緣

效力日職軟銀鷹的台灣「火球男」徐若熙近日首度進入牛棚練投，獲得球團高度讚賞，談到3月開打的經典賽，高機率作為中華隊一員的徐若熙，霸氣表示會全力以赴，證明台灣是一支強大的隊伍；至於中華隊30人最終名單將在6日由大聯盟統一公佈，總教練曾豪駒曾透露，最多將帶到16位投手，守備戰力如何取捨也讓球迷議論紛紛。

徐若熙加盟軟銀鷹首度牛棚練投 才出6-7成力獲高度評價

眼神堅定、立定目標，放話三年後進軍大聯盟！徐若熙今年正式加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊，近日春訓首次進入牛棚，練投45球僅用「六、七成力」就獲得高度評價！

同時身為三月經典賽中華隊先發投手熱門人選，徐若熙接受日媒採訪再度霸氣發言，表示如果能入選會全力以赴，希望能有所貢獻，並直言會證明台灣是一支強大的隊伍！

徐若熙談WBC「想證明台灣是強大隊伍」。圖／台視新聞

球評張致平提到，他主宰性的成績確實也有那個身價，不管在國際賽還是在日職，一定是一個ACE王牌，就是一個不只是即戰力，而且是一號先發、二號先發。

經典賽2/6公布名單 預測30人「內野陣容豪華」

至於經典賽最終正選30人名單將在6日由大聯盟統一對外公布，外界也搶先預測，投手部分先發組包含林昱珉、徐若熙、古林睿煬及鄭浩均，另外還有陳柏毓、林維恩及莊陳仲敖等旅美好手，張奕、陳冠宇、林凱威，沙子宸、孫易磊、曾峻岳及林詩翔也都入列！

投手名單預測。圖／台視新聞

捕手部份有林家正、吉力吉撈．鞏冠、戴培峰，至於林安可、陳晨威、陳傑憲、宋晟睿、「費仔」費爾柴德，都名列外野預測名單；至於內野手則有鄭宗哲、李灝宇、張育成、江坤宇、吳念庭、龍恩等，專家直言，這回內野陣容豪華，連江坤宇恐怕都落在入選邊緣！

捕手、內野手、外野手名單預測。圖／台視新聞

張致平表示，李灝宇跟鄭宗哲兩個人如果都在的話，能夠兼具最大火力跟工具人，江坤宇因為主要還是比較專職在游擊，會放到比較後面一點，可是他還是很強。

中華隊戰力即將揭曉，如何組成最強投打陣容迎戰強敵，球迷拭目以待。

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

