WBC／復仇12強...日本首戰對決中華隊「派山本由伸先發？」 井端弘和下達必勝令

[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於今年3月點燃戰火，力拚二連霸的日本武士隊已進入備戰衝刺階段。總教練井端弘和近日接受日媒《體育報知》專訪，明確將3月6日東京巨蛋對決中華隊的開幕戰定位為「必勝之戰」，這一役不僅是衛冕征途的起點，也要洗刷2024年世界12強賽決賽敗給中華隊陰影。道奇王牌投手山本由伸是否將擔任此戰先發，成為最大焦點，井端弘和也給出回應。

WBC將於今年3月開打，日本隊的開幕賽將強碰中華隊，道奇王牌投手山本由伸是否將擔任此戰先發，成為一大焦點。（圖／美聯社）

對於日本開幕戰的投手人選，井端弘和並未給出明確答案。他強調，首戰攸關士氣與晉級走向，「我們一定要贏球」，因此不會由他一人拍板，將與教練團及相關人員反覆討論後再做決定。井端透露，日本隊在前兩戰都能排出實力不相上下的先發陣容。

雖然山本由伸與菅野智之尚未正式公布入選名單，但兩人已被視為日本隊先發輪值的「兩大支柱」。井端特別提到，山本和菅野已經適應大聯盟導入的「投球計時器（Pitch Clock）」與「電子暗號發送器（PitchCom）」，能有效降低國際賽違規風險，對經典賽節奏掌握更具優勢。

菅野智之在2017年經典賽4強戰對美國投出6局僅失1分的經典表現，至今仍令井端印象深刻。他表示，本屆賽事不強求菅野長局數壓制，只要能投完一輪打線、撐至3至4局，對穩定軍心已具關鍵價值。

後援投手方面，讀賣巨人隊守護神大勢被視為牛棚核心。井端指出，大勢不僅具備上屆經典賽奪冠經驗，對國際賽用球的適應度也高，加上強烈的國家隊使命感，是教練團高度信任的關鍵戰力。

面對中華隊與南韓隊等強敵，井端弘和強調，將以「贏下眼前每一場比賽」為最高原則，期盼在東京巨蛋打出讓全體日本國民引以為傲的內容。而山本由伸是否在開幕戰扛起先發重任，仍將是接下來備受矚目的最大懸念。

