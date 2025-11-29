WBC》打線歷來最完整 中華隊火力可期

中華隊今春在資格賽搭上晉級末班車，力拚明年在經典賽打出佳績。（本報資料照片）

美國職棒國家聯盟MVP大谷翔平日前宣布，明年世界棒球經典賽將出馬助日本衛冕冠軍，美國聯盟MVP賈吉也將領銜上屆亞軍美國隊挑戰王座。在國際強權陸續亮出卡司之時，中華隊43人名單雖未公布，已有多名球員坦承接獲徵召，若兩位費爾柴德、強納森龍混血好手都能參賽，可望組成歷來最強打線。

中華職棒會長蔡其昌日前透露，「費仔」費爾柴德、「龍仔」強納森龍有高度意願為台灣出征經典賽，情況跟7月他赴美力邀時相同。只是大聯盟對球員參加經典賽有諸多規定，除了僅能打官辦熱身賽，也不能過早加入國家隊集訓，仍有諸多細節需要協調，所幸兩人都是野手，不像投手限制更多。

中華隊外野有12強「鐵三角」陳傑憲、陳晨威、林立，加入右打的費仔更為豪華。只是「台灣隊長」陳傑憲和林立都曾透露身體疲憊且有傷勢，能否打經典賽要看恢復狀態。而中信兄弟的宋晟睿今年繳出10轟、10盜以上代表作，也是外野的熱門人選。台鋼雄鷹王博玄則有左打及能馳援一壘的優勢。

捕手位置，12強的吉力吉撈‧鞏冠（強力右打）、林家正（防守鐵捕）、戴培峰（左打）堪稱黃金組合。其中「撈哥」今年仍維持高檔，林家正則因出賽較不穩定，狀態需要觀察，防守型捕手的位置或許還有競爭。戴培峰今年打擊率跌了5％，惟國內其他左打捕手僅有陳重羽，就功能性戴仍是首選。

內野部分，強力右打龍仔今年在小熊3A打出20轟生涯代表作，鎮守一壘剛好可以和左打許基宏相互輝映。二、三、游分別有中職最佳九人獎得主李凱威、吳念庭、江坤宇，不過旅美好手鄭宗哲二、游兼備，讓同為左打的李凱威面臨強力競爭。

旅美好手李灝宇今年不但在老虎3A打滿全季，守備位置也從原本二壘擴增至「熱角」三壘，大大解決中華隊這兩個位置欠缺強力右打的問題。最後一片拼圖則看今年9月因手肘骨刺提前收工的「國防部長」張育成，明春能否健康趕上經典賽。

中華隊明年1月15日在高雄國訓中心展開第1階段集訓，相較於投手涉及母隊繁多的使用規定，要在季前整合出最佳陣容的難度極高，中華隊打線只要兩名混血好手如願參賽，陳傑憲、林立、張育成傷勢無虞，整體火力之強堪稱歷來之最，將是這次出征經典賽的最大本錢。