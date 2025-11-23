WBC／接到12強冠軍最後一球！朱育賢未獲中華隊徵詢

台灣12強冠軍成員朱育賢。（資料圖／樂天桃猿提供）





去年12強棒球賽冠軍戰台日大戰，台灣在第9局靠著一壘手朱育賢接殺後踩壘完成再見雙殺，為台灣奪下12強世界冠軍。他成為抓下最後一球的關鍵人物。

外界關心他是否收到明年世界棒球經典賽（WBC）參賽徵詢，將滿34歲的朱育賢坦言尚未接到通知，也不特別期待，「沒有啦，自己也有年紀了，台灣隊有很多好手，不會看太重，這次陣容真的很堅強。」

他表示，目前重點仍放在準備新球季，希望明年能比今年更好，至於國家隊是否徵召，就順其自然。

廣告 廣告

朱育賢去年透過自由球員（FA）制度從樂天桃猿轉隊味全龍；近期，樂天桃猿投手黃子鵬也以FA投入市場，最終加盟台鋼雄鷹，簽下5年最高總值6600萬元合約，平均月薪突破百萬。

朱育賢對於昔日隊友的成果感到開心：「真的替子鵬開心，他的自制力、自我要求都很高。有這樣的成功案例，年輕選手就知道努力方向，也希望他轉隊後一切順利，帶給年輕投手正面力量，讓環境更好。」

談到FA制度在中職的發展，他認為最辛苦的是當初成為FA第一人的林智勝，因為必須面對制度剛建立時的壓力與挑戰。「現在FA議題不會那麼敏感，球員壓力也比較小，這就是一個機會。」他說。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

大谷翔平重大宣布！無預警成立家族基金會 目標曝光

WBC／台灣注意！大谷翔平強烈想打經典賽 附帶條件曝光

林安可加盟日職西武獅！確定披73號球衣 球團說話了

