WBC／接隊長過程超尷尬！陳傑憲笑曝：廁所門一開…

2026年WBC世界棒球經典賽中華隊今日（15日）正式開訓，總教練曾豪駒宣布由陳傑憲續任隊長。陳傑憲繼2024年世界12強賽帶領全隊奪冠，以及2025年經典賽資格賽後，連續第三度擔綱「台灣隊長」重任。

曾豪駒盛讚陳傑憲是球隊領導的不二人選，而陳傑憲則透露這次接下職務的過程非常特別且「尷尬」。

曾總笑稱：我還沒開口他就說沒問題！

對於再次委以重任，總教練曾豪駒受訪時笑說，陳傑憲自己應該也知道這項職務他做得很好。曾總表示：「我還沒開口，他就說沒問題。」

他盛讚陳傑憲具備卓越的領導能力，能將球隊的向心力帶得非常好，並反問媒體：「沒有第二人選吧，除非你們有要介紹嗎？」曾總期許陳傑憲能將過去帶隊的優點持續傳承下去，帶領中華隊再創佳績。

廁所門一開竟是總教練！陳傑憲憶接任神展開

陳傑憲則分享了昨日報到後的接任插曲。他表示當時正在上廁所，突然聽到有人敲門，開門一看竟然是總教練曾豪駒等在門外。

曾總隨即在門口正式委託：「這次再繼續麻煩你。」陳傑憲笑稱自己是在這樣尷尬且匆忙的情況下答應接職。事後曾總也特別傳訊息向他致歉，表示在那樣的狀態下徵詢感到很不好意思。

延續12強冠軍氣勢！陳傑憲盼團隊享受比賽、開心迎戰

陳傑憲感性表示，非常感謝曾總的青睞。身為連任三屆的隊長，他希望這次能繼續與曾總配合，把團隊氛圍帶起來。

回顧2024年帶領球隊勇奪12強世界冠軍的經歷，他期盼本屆經典賽能讓全隊在場上保持開心且享受的心情，展現台灣棒球的韌性與鬥志。

