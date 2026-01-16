WBC/搶票還有希望！WBC將開「官方票券轉售平台」打擊黃牛

球迷期待再次見到WBC台灣隊精采表現。圖為《冠軍之路》紀錄片劇照。牽猴子提供



今年第6屆世界棒球經典賽（WBC）東京賽區C組門票於15日晚間6時開賣，一開售就引起搶購熱潮，台灣對相關場次已全數搶光，但WBC官方網站釋出一項公告，還有幾個管道包括「官方票券轉售平台」有機會買到票，呼籲球迷不要買黃牛票。

WBC官網已先行公布，東京分組賽主辦單位讀賣新聞社正在著手準備開設「官方票券轉售平台」（Resale Site），提供球迷合法、公平的門票轉售機制，也呼籲球迷不要購買黃牛票，主辦單位有權取消非法門票的入場資格，相關違法行為已開始調查，不排除與警方合作。官方轉售門票平台獲得網友支持，球迷紛紛支持取締黃牛。

此外，東京巨蛋16日上午11時開放東京分組賽現場購票，人在東京的球迷有機會從現場購得門票；另一方面，售票網可能會有未結帳成功的票券回流，持續線上刷票或許也還有一絲希望。

