WBC／攤牌時刻！6日直播揭曉名單 台灣最終30人將出爐

距離2026年世界棒球經典賽（WBC）正式開打僅剩不到一個月，全球棒球迷引頸期盼的各國最終陣容即將全數曝光。

身為賽事主辦單位的美國職棒大聯盟（MLB），今（30）日正式對外公告，將於美東時間2月5日晚間7點（台灣時間2月6日早上8點），透過官方頻道《MLB Network》製播特別節目，一口氣揭曉本屆參賽20支隊伍的30人正式名單（Roster）。

全球連線直播 一次梭哈20隊底牌

根據《MLB.com》發布的資訊，這次的名單揭曉將採取高規格的直播形式進行。大聯盟官方表示，隨著各國集訓進入最後階段，這份30人名單將是最終確認版，除非後續發生傷病異動，否則各隊將以此陣容出戰小組賽。

節目將邀請多位大聯盟資深分析師與球評，逐一解析包括美國、多明尼加、日本及台灣在內的各組戰力。對於近期受到保險與傷病問題困擾的隊伍來說，這一天也將是確認球星是否順利「壓線」入選的最後期限。

台灣時間早8點定生死 旅外幫入選成焦點

對於台灣球迷而言，外界高度關注的旅外好手，如亞利桑那響尾蛇左投林昱珉、底特律老虎新星李灝宇、匹茲堡海盜陳柏毓以及費城人潘文輝等人，是否能全數獲得母球團放行並列入最終名單，將在節目中正式確認。

而中華隊目前在國訓中心進行調整，2月6日公布30人正選名單，農曆年後則會移師台北大巨蛋展開新階段練習。2月底，將與日職軟銀、火腿等隊進行交流賽，全隊預計於2月28日前往日本宮崎，自3月1日起進行最後練習，並於3月2日展開官辦熱身賽。

