WBC／旅美小將飆速158公里！張弘稜師承郭泓志投入集訓

張弘稜。（圖／陳耿閔攝）





2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊第一階段集訓於今日（15日）啟動，24歲的旅美右投張弘稜驚喜入選集訓名單並現身報到。

中華隊總教練曾豪駒受訪時指出，教練團長期觀察張弘稜在小聯盟的表現，尤其去年球速進步顯著，雖過往缺乏國際賽實戰經驗，但仍希望透過集訓就近觀察其實際狀況，作為最終名單評估依據。

去年高階1A投破百局！張弘稜飆速98英里成驚喜

張弘稜畢業於高雄三民高中，2022年1月以50萬美元簽約金加盟美職匹茲堡海盜隊。去年他在海盜高階1A表現穩定，整季出賽25場（24場先發），在106.1局中飆出97次三振，繳出5勝7敗、防禦率4.82、WHIP 1.28的成績。

廣告 廣告

最令教練團注目的是，張弘稜去年最快球速已達到98英里（約158公里），相較前年的95英里有大幅度的跳躍。

師承郭泓志！台中台南兩地通勤展現決心

談到球速突飛猛進的關鍵，張弘稜透露自己在休賽季勇於嘗試不同的訓練方式。前年他依照球隊課表自主訓練，去年則開始與郭泓志、林振瑋一同投入科學化特訓。

張弘稜表示，為了投資自己，他每天往返台中與台南通勤練習，努力突破自我極限。郭泓志也對其成長表示欣慰，並提醒訓練應以「不受傷」為最高原則，追求球速的同時也需兼顧職業生涯的長久。

上周獲集訓通知！張弘稜興奮報到

張弘稜於上禮拜正式接到國家隊集訓通知，並獲得母隊海盜球團核准。他坦言自己休賽季的目標之一就是參加經典賽，因此提早展開準備，目前心情既興奮又緊張。

對於未來規劃，他指出去年投球局數首度破百，今年球季則將目標設定為120局。現階段他將全力投入中華隊集訓，希望能將平常練習的成果貢獻給國家隊，爭取披上正賽戰袍的機會。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／經典賽中華隊今高雄開訓！30人集訓名單曝光

WBC／中華隊今開訓！林家正不缺席 旅美小將驚喜入列

WBC／韓媒高度戒備台灣經典賽名單！點名2位「韓國殺手」

