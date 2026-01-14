WBC／旅美投手張弘稜報到 中華隊15日集訓啟動

經典賽資格賽中華隊。（資料照／東森新聞）





距離2026年世界棒球經典賽越來越近，不少球迷已經開始關注中華隊的一舉一動。最近高雄國訓中心周邊明顯熱鬧起來，因為中華隊預計在15日正式展開集訓，而名單中不只熟面孔齊聚，還出現多位年紀輕輕的投手，讓外界對這支新世代中華隊充滿期待。

集訓即將展開

隨著世界棒球經典賽進入倒數階段，中華隊43人大名單已經陸續到齊，選手近日接連抵達高雄報到，為接下來的集訓做準備。這份名單中，除了多位曾在國際賽亮相的主力球員外，也包含數名年僅20歲左右的年輕投手，展現教練團為未來布局的企圖心。

旅美新血成為亮點

旅美投手張弘稜近日也接獲通知加入集訓，成為這次名單中的一大驚喜。現年24歲的他在2022年與匹茲堡海盜簽約，上個賽季於高階1A出賽25場，繳出5勝7敗、防禦率4.82的成績，無論出賽場次或投球局數，都是個人生涯新高，也讓外界看好他在國家隊的發展空間。

旅外戰力逐步到位

目前確定入選的旅外選手共有3人，除了張弘稜外，還包括鄭宗哲與林家正。這3名旅美球員分別在內野、捕手與投手位置具備實戰經驗，能為中華隊增添不同層次的戰力，也讓整體陣容更具國際賽競爭力。

投打陣容名單齊全

本次集訓名單中，投手陣容人數最多，包含林昱珉、陳柏毓、徐若熙、宋家豪、曾峻岳等多位實力派投手，搭配林維恩、孫易磊等年輕新秀，世代交替意味濃厚。捕手方面由林家正、吉力吉撈．鞏冠等人坐鎮，內野與外野則有張育成、江坤宇、陳傑憲、林安可、陳晨威等熟悉身影，整體配置相當完整。

老將新秀同場競爭

43人名單中，也能看到不少曾參與12強賽的老面孔，包括陳傑憲、林昱珉、林家正、陳晨威與林安可等人，他們的國際賽經驗，將成為年輕球員的重要依靠。另一方面，20歲以下的投手新血也獲得寶貴磨練機會，未來表現備受關注。

球迷期待再掀熱潮

隨著集訓正式啟動，中華隊最終名單與戰力配置，勢必成為球迷熱議焦點。2026年世界棒球經典賽即將登場，屆時鎖定《EBC東森新聞》轉播，一起為站上國際舞台的台灣英雄加油打氣。

