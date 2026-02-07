WBC／日媒估台日戰推王牌「山本由伸」先發 「使用說明書」也曝光
世界棒球經典賽開打倒數不到一個月，日本隊集結豪華30人陣容，問鼎二連霸。有日本媒體推估，日本首場台日大戰，在特有的壓力與緊張氛圍下，面對在12強奪冠的台灣，日本隊極有可能由道奇隊強投山本由伸扛下先發，全力搶勝，且這樣的戰略運用也有助後續賽程的整體佈局。
日媒預測「先發4本柱」 菊池、菅野、伊藤接力出戰
隨著經典賽進入倒數，中華隊投手陣容精心布局，衛冕軍日本隊也是精銳盡出，日媒預測日本隊先發輪值，首場台日大戰預計由剛拿下世界大賽MVP、道奇隊強投山本由伸掛帥主投。因為台灣在世界12強賽中擊敗日本隊，在首戰高度緊張與壓力之下，讓山本由伸先發全力搶勝，其他3戰則分別是菊池雄星、菅野智之、伊藤大海出戰。
日媒預測4國先發投手。圖／台視新聞
專家指出，日本提早推出山本由伸也有利於後續賽程安排，因根據日媒預測的完美劇本，如果日本隊首戰3月6日派出山本由伸，依戰局控制用球數，後續就可以趕上在美國展開的複賽，讓山本由伸先發對抗南美洲強權，決賽再視情況後援，最大化這位當家王牌的效益。
山本由伸「使用說明書」曝光。圖／台視新聞
旅日組狀態奇佳 古林睿煬、孫易磊紅白戰飆速
面對日本隊，我方由誰擔任先發還未決定，但幾位旅日好手狀況都處巔峰，古林睿煬與孫易磊在隊內紅白賽中登板，孫易磊一度飆出153公里速球，古林睿煬球速則達到152公里。面對日本隊王牌級投手上陣，中華隊投手與打線持續調整狀態，全力備戰。
台北／綜合報導 責任編輯／施佳宜
更多台視新聞網報導
WBC／中華隊4天4戰！16人「投手海」C組最多 過半能投長局數
「投手大谷」蓋牌原因曝！ 登板若受傷保險公司恐要賠89億新台幣
WBC／日本隊30人名單正式亮相 大谷翔平、山本由伸領軍拚連霸
其他人也在看
經典賽》到底是哪國？以色列堪稱「美國二隊」僅1人是本土
2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）官方正式公布各國30人名單，除了中華隊首度有台美混血雙星龍恩（Jonathon Long）與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）加入外，大會公布的出生地也揭露了有趣的現象，以色列、英國及義大利等隊伍幾乎由美籍球員「包辦」，被球迷戲稱為名符其實的「美國二隊」。
費爾柴德正式宣布加入中華隊 林家正貼出國旗歡迎
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導2026世界棒球經典賽各隊30人正式名單已於6日公布，其中中華隊陣中的費爾柴德（StuartFairchild）和龍恩（JonathonLong）為...
WBC／台灣名單最大遺珠！抗日英雄戴培峰、宋晟睿遭割愛
WBC／台灣名單最大遺珠！抗日英雄戴培峰、宋晟睿遭割愛
經典賽》「台灣隊很強！」日職名將想幫TEAM TAIWAN加油有原因
經典賽今公布各支代表隊的30人名單，台灣隊將在預賽跟日本隊交手，樂天金鷲球團大使銀次與岡島豪郎今在青埔運動公園棒球場指導選手，談到台日大戰，由於台灣隊總教練是樂天桃猿教頭曾豪駒，銀次坦言：「兩邊都想加油。」銀次表示，曾總過去擔任打擊教練時，自己也有跟他請益很多打擊的東西，今年台灣隊也很強，其實會很希
日職》首打席痛擊台灣代表孫易磊 火腿隊混血好手坦言心境
日本火腿隊今天舉行紅白賽，兩位經典賽台灣代表古林睿煬、孫易磊，分別代表兩隊先發各投1局。古林睿煬一度造成滿壘危機但未失分，而孫易磊則遭水谷瞬擊出陽春砲、失1分。連同首局的首打席全壘打，水谷瞬單場雙響，在球團舉辦的首次實戰有了好的開始。首局面對紅隊先發右投、同時也是WBC台灣代表的孫易磊，第6球的變速
WBC／首戰對澳不能輸！王牌「林昱珉、徐若熙」雙先發？
WBC／首戰對澳不能輸！王牌「林昱珉、徐若熙」雙先發？
經典賽》大聯盟官網盤點9大難破紀錄 中華隊陳鏞基名列其中
自2006年第一屆世界棒球經典賽開辦以來，賽事中誕生了不少令人津津樂道的紀錄，也有許多球員繳出難以置信的成績。隨著2026年第六屆世界棒球經典賽即將登場在3月開打，大聯盟官網也特別選了9項看起來幾乎不可能被追平、超越的紀錄，其中中華隊陳鏞基也名列其中。
經典賽》台裔美籍球星「龍仔」、「費仔」加入國家隊 台灣棒球寫下歷史新篇章
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊今天（6日）公布30人正式名單，其中擁有台灣血統的「費仔」Stuart Fairchild與「龍仔」Jonathon Long確定入選，成為中華隊史上首次在一級國際賽事中，出現具外國面孔的球員，為台灣棒球開啟全新篇章。2位具備大聯盟層級經驗的好手加入，不僅象徵中華隊選才視野的拓展，也為整體打擊戰力帶來實質提升。
NBA／太容易缺賽！外媒爆料沒球隊敢要莫蘭特 灰熊很想賣也沒輒
NBA交易大限6日凌晨結束，原本也是交易熱門人選的灰熊當家控衛莫蘭特（Ja Morant） ，最終確定本季結束前不會改披他隊戰袍，不過據外媒爆料，之所以灰熊沒有把莫蘭特送走，不是因為球隊還想和他再續前緣，是因為找不到買家。
經典賽／日媒預測預賽4戰先發 山本由伸首戰對決台灣
世界棒球經典賽開打倒數不到一個月，日本隊以9名大聯盟球員的陣容強勢問鼎二連霸，在豪華的投手群中，日本媒體《日刊體育》今天（7日）做出預賽4場比賽的先發投手預測，道奇隊強投山本由伸可望扛首戰對決台...
張峻瑋驚奇入選WBC中華隊！球評分析原因：潛力非常大
據《NOWNEWS》報導，球評謝岱穎在接受訪問時直言，中華隊面對同組勁敵日本、韓國與澳洲的夾擊，要搶下分組前2名晉級複賽「難度極高」，但仍具備放手一搏的實力與本錢。謝岱穎分析，本屆中華隊雖然僅有費爾柴德（Stuart Fairchild）在去年曾於大聯盟出賽，整體「星度」表面上...
MLB/紅襪成為鄭宗哲新東家 美媒預測「再捲DFA宇宙」
台灣好手鄭宗哲今（7日）最新動向，傳出被波士頓紅襪從DFA名單撿走，這將是他這個休賽季過渡的第5支球隊，不過根據媒體報導，他接下來恐再面臨同樣命運，再次遭到指定轉讓。
WBC／龍仔確定首披台灣戰袍！全家將總動員赴日應援
WBC／龍仔確定首披台灣戰袍！全家將總動員赴日應援
經典賽》韓國徵召4名韓裔美籍戰力展現奪勝決心 Shay Whitcomb、Jahmai Jones加入彌補內野缺口
2026年第六屆世界棒球經典賽正式名單今天（6日）公布，與中華隊同組的韓國隊名單中出現4位韓裔美籍球員，引發各界關注，也展現韓國隊對本屆賽事的高度重視與爭勝企圖。其中內野手Shay Whitcomb與能守內、外野的Jahmai Jones加入，更被視為補強在金河成、宋成文缺席後所產生的內野戰力缺口。
經典賽》中華隊30人名單公布 兩位混血好手「龍仔」、「費仔」加入、投手帶16人應戰
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊30人名單
經典賽》日媒爆料！日本隊成軍首戰 將對上台灣隊王牌
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙今在日職軟銀進牛棚用WBC比賽用球投53球，軟銀首席投手教練倉野信次透露，22、23日對上經典賽日本武士隊的首個練習賽，徐若熙有登板可能性，這將是他在日本初登板的對手。徐若熙今在日職進牛棚練投，相較於上次拿日職用球，這次改拿經典賽用球，合計投53球，他表示，投球感覺跟想像中
經典賽》美國隊30人名單【2026年第六屆世界棒球經典賽】
2026年第六屆世界棒球經典賽美國隊30人名單
經典賽》大聯盟級「抗台利器」意外落榜 澳洲隊解釋原因
經典賽台灣隊開幕戰對手澳洲隊今天公布30人名單，意外未列入有3屆大聯盟明星賽經驗的強投罕德瑞克斯（Liam Hendriks），澳洲媒體透露原因是剛從重大傷勢中復健，希望能讓身體恢復準備2026年的大聯盟球季。澳洲隊由史上澳洲籍選秀狀元巴札納、大聯盟內野手米德領軍，全隊15位投手就帶7位左投是最大特
經典賽》美國、日本、多明尼加明星球員齊聚 78位MLB球星創新紀錄
隨著2026年第六屆世界棒球經典賽名單出爐，本屆20支參賽隊伍中共有創紀錄的78位MLB美國職棒大聯盟明星球員入列，其中36人去年曾入選美國聯盟或國家聯盟明星賽。此外，共有190名球員列入大聯盟40人名單，並有306名球員與大聯盟組織簽約。
經典賽》陳冠宇再戰 3＋3紀錄樹立新障礙
經典賽官方昨公布各隊30人正式名單，中華隊挑選隊史最多16名投手，其中有15人是最快球速破150公里的火球男。另外最資深的學長陳冠宇連續3屆入選追平潘威倫紀錄，也樹立起自己的新障礙，並成為本次中華隊牛棚的唯一左投，將是比賽後段的關鍵人物。