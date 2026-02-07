WBC／日媒估台日戰推王牌「山本由伸」先發 「使用說明書」也曝光

世界棒球經典賽開打倒數不到一個月，日本隊集結豪華30人陣容，問鼎二連霸。有日本媒體推估，日本首場台日大戰，在特有的壓力與緊張氛圍下，面對在12強奪冠的台灣，日本隊極有可能由道奇隊強投山本由伸扛下先發，全力搶勝，且這樣的戰略運用也有助後續賽程的整體佈局。

日媒預測「先發4本柱」 菊池、菅野、伊藤接力出戰

隨著經典賽進入倒數，中華隊投手陣容精心布局，衛冕軍日本隊也是精銳盡出，日媒預測日本隊先發輪值，首場台日大戰預計由剛拿下世界大賽MVP、道奇隊強投山本由伸掛帥主投。因為台灣在世界12強賽中擊敗日本隊，在首戰高度緊張與壓力之下，讓山本由伸先發全力搶勝，其他3戰則分別是菊池雄星、菅野智之、伊藤大海出戰。

日媒預測4國先發投手。圖／台視新聞

專家指出，日本提早推出山本由伸也有利於後續賽程安排，因根據日媒預測的完美劇本，如果日本隊首戰3月6日派出山本由伸，依戰局控制用球數，後續就可以趕上在美國展開的複賽，讓山本由伸先發對抗南美洲強權，決賽再視情況後援，最大化這位當家王牌的效益。

山本由伸「使用說明書」曝光。圖／台視新聞

旅日組狀態奇佳 古林睿煬、孫易磊紅白戰飆速

面對日本隊，我方由誰擔任先發還未決定，但幾位旅日好手狀況都處巔峰，古林睿煬與孫易磊在隊內紅白賽中登板，孫易磊一度飆出153公里速球，古林睿煬球速則達到152公里。面對日本隊王牌級投手上陣，中華隊投手與打線持續調整狀態，全力備戰。

