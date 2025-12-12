WBC／日媒曝山本由伸將出戰 獨缺佐佐木朗希

繼大谷翔平宣布參戰WBC世界棒球經典賽後，傳出道奇王牌投手山本由伸也將披上武士隊戰袍，日本隊再添一大戰力。不過，佐佐木朗希因傷將缺席，道奇日籍三本柱缺一。

根據日媒《中日體育》報導，一名美國棒球內部人士透露，獲選2025年賽季世界大賽MVP的山本由伸投入WBC的意願，獲得道奇球團尊重，將連續2屆攜手大谷參加WBC賽事。不過，道奇另一名強投佐佐木朗希，雖然也表達了參賽意願，但球團考量到他的傷病紀錄，認為參加WBC比賽的難度較高。



責任編輯／陳盈真

