WBC／日媒稱「台灣很棘手」 徐若熙被視為強敵

徐若熙被日本點名難纏。（圖／林王祐攝）





世界棒球經典賽（WBC）將在3月登場，各隊名單已在日前出爐，就有日本媒體點名，對於力拚連霸的日本來說，台灣可能會是相當棘手的對手，其中25歲、被日本稱為「剛腕投手」的徐若熙，若在台日之戰中登板，恐怕相當難纏。

日媒《sponichi》報導，經典賽台日之戰將在3月6日登場，徐若熙表示，若在日本戰獲得登板機會，將毫不保留全力迎戰，對於可能對決道奇隊球星大谷翔平，徐若熙坦言，不可能輕易就解決他，但若真有交手機會，將一球一球傾注全力投出。

徐若熙加盟日職福岡軟銀隊，甫迎來日職第一個賽季，又入選經典賽，想必是個極有挑戰的一年，報導中稱徐若熙是「台灣的至寶」，並介紹他是「台灣No.1」、最快球速達158公里的剛腕投手，對於目標連霸的武士日本來說，恐怕會是難纏的對手。

不過在經典賽到來之前，徐若熙會先以軟銀球員身分回到台灣，2月25日與中信兄弟、2月26日與台灣代表隊在台北大巨蛋進行交流賽，之後才會披上台灣戰袍，征戰經典賽。

台灣經典賽名單。（圖／東森新聞）

