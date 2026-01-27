WBC／日媒預測山本由伸對台灣！井端弘和回應了

日本經典賽首戰將對決台灣。（資料圖／棒協提供）





2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月點燃戰火，日本武士隊昨（26）日正式公布29人參賽名單。其中，效力於道奇隊的王牌投手山本由伸確定披上象徵王牌的「18號」戰袍。

針對先發輪值安排，日本媒體大膽預測，山本由伸極有可能是3月6日預賽首戰對決台灣隊的先發人選；對此，日本隊監督井端弘和則語帶保留表示，將視報到後的狀況而定。

日媒分析：複製「大谷模式」

根據《日刊體育》、《Sponichi Annex》等多家日媒分析，日本隊若想衛冕冠軍，預賽首戰的調度至關重要。

廣告 廣告

由於經典賽設有嚴格的球數限制（預賽65球），且從8強複賽開始採單敗淘汰制，為了確保王牌投手能以滿血狀態在關鍵的8強戰登板，最佳策略是讓王牌在預賽第一場（3月6日）先發，經過完整一週休息後，正好能銜接3月13日或14日的8強複賽。

上屆2023年經典賽，日本隊便是安排大谷翔平先發主投首戰對中國，隨後於8強複賽對義大利再次登板。

日媒普遍認為，山本由伸作為本屆日本隊無可爭議的王牌，極有可能複製此一勝利方程式，這意味著台灣隊在3月6日的首戰，恐將直接面對這位世界大賽MVP的強大壓制。

井端弘和不把話說死

面對媒體的預測，日本隊監督井端弘和在記者會上並未正面證實。

他表示，東京巨蛋的預賽4連戰，教練團心中已有4名先發投手的腹案，「但畢竟還是要等選手實際報到、進入集訓後，親眼確認他們的身體狀況與調整進度，再來做最後的決定。」

井端弘和強調，山本由伸是日本最頂尖的投手，期待他能展現出帶領球隊獲勝的投球內容。至於是否會讓他在首戰就登板對付台灣，教練團將在2月中旬宮崎集訓後明朗化。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

快訊／味全龍球團公告 5名小龍女合約期滿將離隊

WBC／台灣注意了！山本由伸確定參戰 日本公布29人名單

WBC／又被看衰！台灣晉級賠率出爐 這次連澳洲都不如

