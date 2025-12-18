WBC／日本主場門票今開賣！網站塞爆出現503錯誤

洛杉磯道奇日本三大球星。（圖／路透社）





2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，其中在東京巨蛋舉行的東京組賽事門票，今（18）日上午9時透過日本官方售票系統 Lawson Ticket 開放先行先到制販售後，隨即湧入大量球迷搶購，網站一度因流量過大，出現連線異常情況。

根據實際購票畫面顯示，部分用戶進入網站時，畫面顯示「目前網站訪問量過大，導致連線困難（503錯誤）」，並註明因伺服器容量不足，暫時無法處理請求，請稍後再試。

本屆經典賽，日本隊已確定由洛杉磯道奇球星大谷翔平領軍出征，加上比賽場地設於東京巨蛋，使得門票需求明顯升溫。東京組預賽（Pool C）中，日本將與澳洲、南韓、捷克以及台灣同組，對戰組合話題性十足，也進一步推升搶票熱度。

此次東京組門票販售，雖已先行進行抽籤階段，但本次開放的是「依連線順序購票」的先到先得制，吸引大量球迷同時湧入售票系統。隨著流量瞬間暴增，Lawson Ticket 至10：40截稿為止仍無法正常連線，顯示門票需求遠超系統負荷。

隨著大谷翔平等旅外球星確定披上國家隊戰袍，日本主場賽事的關注度持續攀升，東京組門票的搶購盛況，也成為球迷間熱議焦點。

售票網站一度因流量過大，出現連線異常情況。（圖／翻攝自官網）

