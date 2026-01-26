WBC／日本公布29人名單！大谷翔平、山本由伸領軍
道奇二刀流球星大谷翔平再度寫下紀錄，連三年拿下MVP殊榮，在年度頒獎晚宴上，大谷親自領獎，致詞階段更全程以英文發表感言，感謝妻子與女兒！而隨著世界棒球經典賽即將開打，台灣同組兩大勁敵，日本、韓國紛紛集結最強戰力，日本隊公布29人名單，陣中有2位大聯盟選手，包括山本由伸也參戰！
頒獎人：「2025年國聯最有價值球員，大谷翔平。」道奇二刀流球星大谷翔平再度獲選國聯最有價值球員，這也是大谷生涯第4座，同時也是連三年MVP殊榮，在致詞階段，大谷翔平還大秀全英文演講。
道奇二刀流球星大谷翔平：「最後我想感謝在日本的家人們，還有最重要的，我的摯愛妻子田中真美子我的女兒，還有愛犬Decoy。」
大谷在年度頒獎晚宴上，感謝妻子和愛犬Decoy，事後更在社群上分享愛犬也獲得專屬的最有價值狗狗獎，貼文一出也引發熱烈討論，不過台灣球迷，現在最關注的還是即將開打的經典賽。
日本隊29人名單也出爐，由大谷翔平、山本由伸領軍，其他包含伊藤大海、菊池雄星、菅野智之、高橋宏斗，打擊方面，岡本和真與村上宗隆、鈴木誠也都將入列，組成超夢幻陣容。另外同組勁敵還有韓國隊。
主播田鴻魁：「第一球陳晨威就擊了，在右外野方向，相當高非常的深遠，滿貫砲出去了。」
在上屆12強，雖然被陳晨威和陳傑憲狙擊，不過本屆經典賽，韓國隊王牌投手高永表確定將再披國家隊戰袍，他也誓言要在經典賽上一雪前恥，另外大聯盟好手，風之孫李政厚也確定參戰，讓韓國隊戰力大升級。
球評許維智：「他們今年度柳志炫（韓國教練），的確是要雪恥，所以我覺得我們的重兵，真的要押在對韓國，我們只要擊敗韓國擊敗澳洲，擊敗捷克我們就可以跟，日本隊一起到美國本土打複賽。」
世界棒球經典賽即將開打，各國來勢洶洶，組成大聯盟軍團，台灣也要用最強陣容迎戰，力拚晉級。到時候鎖定東森轉播，一起為台灣英雄加油打氣。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
