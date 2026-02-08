WBC／日本拚連霸！日媒評「台灣隊難纏」點名他是一大威脅

體育中心／游舒婷報導

2026年世界棒球經典賽即將在3月開打，台灣小組賽和日本被分在同組，即將再度對上日本武士隊。日本武士隊今年加上大谷翔平、山本由伸等大聯盟球星，力拚二連霸。不過有日媒報導坦言，台灣隊是難纏的對手，其中特別點名「台灣至寶」徐若熙是一大威脅。

日媒點名徐若熙對日本武士隊是一大威脅。（圖／記者劉彥池攝影）

目前效力日職福岡軟銀鷹的徐若熙正式進入「WBC備戰模式」，正式使用WBC官方比賽用球進行投球練習，剛挑戰日職的他，過去多用NPB用球訓練，換成WBC比賽用球後，他表示還需要時間適應，被問到即將上演的台日大戰，徐若熙展現出強烈鬥志，「如果真的輪到我上場，一定會毫無保留地全力對決。」

廣告 廣告

徐若熙表示，短期賽事什麼事都有可能發生，勝負要打了才知道、他會最好準備用自己的實力去拚，日媒《sponichi》報導提及，對於志在連霸日本武士隊來說，徐若熙將成為一大威脅，他是台灣公認的王牌投手、最快球速可達158公里。

此外，道奇球星大谷翔平宣布參戰，徐若熙即有可能和他在場上相遇，他坦言「大谷翔平是一位非常出色的打者，不可能輕易解決，但如果有對決機會，我會每一球都全力以赴、帶著靈魂去投。」

而在打經典賽之前，日本隊將在22、23日練習賽中對上軟銀隊，《日刊體育》報導，徐若熙會迎來日職的初登板；此外，軟銀鷹預計於月底前往台灣進行交流賽，徐若熙將在參與這場交流賽後再向國家隊報到。

更多三立新聞網報導

WBC／超怕輸台灣？韓國拚雪恥 破天荒進8強就發4億獎金

WBC／韓國好想贏！韓媒點關鍵戰役 分析：恐在台灣戰崩盤

突破大牆不是夢！大谷翔平弱點曝光 台灣隊藏「秘密武器」

WBC／日媒預測小組賽4大先發投手 首戰對台灣有「壓力」推山本由伸

