WBC／日本正選30人名單「少1人」 日媒爆：大咖在後頭

備戰今年3月開打的第六屆世界棒球經典賽（WBC），日本武士隊今日（26日）正式公佈最新一波國手名單。然而，本次名單僅有29人，並未一次補齊正式參賽規定的30人陣容。

根據日媒《Daily Sports》報導，這神祕的「最後1席」並非因為選手傷勢缺陣，而是行政手續尚在趕辦中，外界預期最後一名成員極具「大聯盟等級」的份量。

排除受傷意外 相關人士：純屬程序卡關

在今日的發表記者會上，日本隊名單出現一個空缺引發媒體好奇。報導指出，相關人士透露這並非因為受傷或突發事故，而是由於各項手續的進度關係，目前仍未到可以對外公布的階段。

由於旅美選手參賽需涉及大聯盟母團許可、保險及繁瑣的合約條款，日媒普遍認為這最後一塊拼圖極大機率是旅美球星。

吉田、今永、千賀未入列 最後一席引發猜測

本次公布的29人名單中，雖已集結大谷翔平、山本由伸與鈴木誠也等頂尖球星，但包括紅襪隊吉田正尚、小熊隊今永昇太以及大都會隊千賀滉大等旅美名將均不在名單內。

日媒分析，吉田與千賀可能因傷勢復健或調整考量缺席，而今永昇太等人的狀況則尚未明朗。這也讓尚未揭曉的第30人名額顯得更具懸念，不排除是教練團保留給特定功能性的大聯盟戰力。

井端監督組最強陣容 首戰對抗台灣備受關注

儘管尚缺一員，日本隊總教練井端弘和已對現有29人戰力展現高度信心，並親點山本由伸為球隊王牌。這支志在衛冕世界冠軍的日本隊，預賽將坐鎮東京巨蛋，首戰便要強碰台灣隊。

日本隊29人名單

投手：松井裕樹、宮城大彌、伊藤大海、大勢、大谷翔平、菊池雄星、山本由伸、菅野智之、種市篤暉、高橋宏斗、曽谷龍平、北山亘基、平良海馬、松本裕樹、石井大智

捕手：若月健矢、坂本誠志郎、中村悠平

内野手：牧秀悟、小園海斗、牧原大成、源田壮亮、佐藤輝明、岡本和真、村上宗隆

外野手：近藤健介、周東佑京、森下翔太、鈴木誠也

