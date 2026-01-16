WBC／日本追加11人名單曝光！菅野智之、佐藤輝明入列

菅野智之。（資料圖／中央社）





經典賽日本總教練井端弘和於今日（16日）正式公布3月世界棒球經典賽（WBC）的追加11人名單，包含2名投手及9名野手。

本次名單亮點聚焦於經驗豐富的資深戰力與職棒中堅力量，其中包含剛成為自由球員的菅野智之，以及阪神虎強打佐藤輝明、森下翔太等人，旨在強化投手穩定度與野手打擊火線。

投手陣容增加菅野智之與松本裕樹

在投手部分，本次追加了36歲的菅野智之與軟銀鷹隊的松本裕樹。加上去年12月26日首波公布的大谷翔平、菊池雄星及松井裕樹等8名投手，目前日本隊已確立10名投手成員。

井端監督特別徵召具備豐富國際賽經驗的菅野智之，期望能以其優異的控球力帶領年輕投手群，共同應對經典賽的高強度賽事。

野手近藤健介與源田壯亮等9人入列

本次追加名單中，野手占據極大比例，包含捕手坂本誠志郎（阪神）、若月健矢（歐力士）；內野手牧原大成（軟銀）、源田壯亮（西武）、周東佑京（軟銀）、牧秀悟（DeNA）、佐藤輝明（阪神）。

外野手則有近藤健介（軟銀）與森下翔太（阪神）。這份名單不僅涵蓋了具備「速度」優勢的周東佑京，更有守備防線核心源田壯亮，以及具備強大打擊實力的近藤健介與佐藤輝明，整體攻守陣容趨於平衡。

日本隊衛冕陣容初具雛形

隨著這11名選手的加入，日本國家隊目前已公開20名成員名單，分別由10名投手、2名捕手、5名內野手及2名外野手組成。

井端監督透過本次徵召，補足了捕手與內野防線的缺口，並進一步擴充外野長打火力。這支集結日職菁英與旅美球星的「最強侍日本」將在接下來的集訓中展開磨合，全力爭奪2026WBC世界冠軍寶座。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

