WBC／日本陣容超豪華！恐推山本由伸對台灣 曾豪駒這樣說

經典賽中華隊總教練曾豪駒。（圖／中職提供）





2026年世界棒球經典賽（WBC）即將登場，日本武士隊日前公布29人名單，針對日媒預測日本隊預賽首戰對決台灣時，可能派出道奇王牌投手山本由伸先發，台灣總教練曾豪駒受訪時也做出回應。

日本隊陣容最頂級 曾總期待強投對決

曾豪駒指出，日本隊歷年來參加國際賽的陣容都很堅強，而這次經典賽的名單更堪稱是「最頂級」的配置。

對於山本由伸可能掛帥主投首戰的傳聞，曾豪駒展現正面態度，他表示：「其實心裡會覺得還蠻興奮的，因為可以對決到這麼好的投手，我們也會準備好，以最好的戰力去面對。」

因應球數限制 規劃15至16名投手應戰

針對經典賽特殊的賽制規定，曾豪駒分析，由於比賽期間正值春訓階段，大會設有嚴格的球數限制，投手單場用球數不會太多。他觀察日本隊的名單與規劃，認為對手有能力在每場比賽安排至少3位先發型投手接力。

對此，台灣隊也已有相應對策。曾豪駒透露，教練團預計準備15至16位投手進入名單，並參考日本隊的調度模式，朝「雙先發」甚至多名先發型投手車輪戰的方向去進行戰力安排。

30人名單2月3日定案 持續觀察選手狀態

關於最終參賽名單的產生時程，曾豪駒表示，各隊須於2月3日前向大會提交30人正式名單，並由大聯盟於台灣時間2月6日統一對外公布。

在這最後的關鍵一週，教練團將把握時間持續觀察選手狀態，完成內部討論與評估，在確認每位選手的身體狀況後，才會把最後的隊型規劃出來，決定最終的30人正選名單。

