WBC／日本隊公布經典賽29人名單 山本由伸確定參戰
第六屆世界棒球經典賽（WBC）今年3月開打，日本武士隊先前已經公布19位成員名單，今（26）天總教練井端弘和再公開新一波的10人陣容，備受矚目的道奇隊強投山本由伸表態確定參戰，屆時將攜手同隊隊友大谷翔平一同挑戰衛冕。
備戰世界棒球經典賽，日本隊再宣布10名選手，而這次新增的名單中，大聯盟球員共有4人入選，包含洛杉磯道奇的王牌投手山本由伸，多倫多藍鳥隊的內野手岡本和真，芝加哥白襪隊的內野手村上宗隆，以及芝加哥小熊隊的外野手鈴木誠也。日職方面則有6個人入選，包括2023年經典賽冠軍成員之一的宮城大彌、高橋宏斗，還有在2023年經典賽決賽中跟大谷翔平搭檔的捕手中村悠平等人。
其中，效力於MLB洛杉磯道奇隊的山本由伸表示，再一次代表日本出賽，讓他感受到高度的責任感，為了能以最佳狀態迎戰世界棒球經典賽，他在這個休賽季進行了扎實的訓練，能與出色的隊友以及值得信賴的工作人員齊心協力，他們將會團結一致，目標就是要奪下本屆冠軍。
※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。
台視新聞／劉芝宇 責任編輯／馮康蕙
