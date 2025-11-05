WBC／日本隊教練組夢幻陣容！11月將正式徵召「道奇三本柱」

爭取二連霸的日本武士隊總教練井端弘和，最近對外透露將組一支夢幻隊伍。（示意圖／Pexels）





想要在明年世界棒球經典賽，爭取二連霸的日本武士隊總教練井端弘和，最近對外透露將組一支夢幻隊伍，並於11月中旬對「道奇三本柱」大谷翔平、山本由伸以及佐佐木朗希，正式發出徵召邀請。而中華隊的情蒐大戰也在最近悄悄展開。

世界大賽看不夠，日本球迷現在不斷敲碗，寄望在明年3月的經典賽，也能看到他們上場。

日本隊教練井端弘和：「我覺得MLB球員每年都在進步，成長非常驚人，明年一定能組成一支更好的球隊。」想在經典賽爭取衛冕的日本武士隊總教練，井端弘和透露其實今年2月，他曾悄悄赴美與大谷山本及佐佐木等「道奇三本柱」碰面，但當時還在球季他暗示將於11月中旬，正式向他們發出經典賽徵召邀請，只是剛拿下世界大賽MVP的山本，被問到是否會參加經典賽，他只表示會先好好休息。

球評：「費爾柴德，哇喔！他竟然接到了。」而經典賽台灣的希望除了許多本土球員，台美混血好手「費仔」費爾柴德，今年賽季前也曾表態有意代表台灣參加明年的經典賽，但收到傷勢影響，費仔4日遭光芒球團「指定讓渡」，有機會成為自由球員，能否順利為中華隊效力值得關注。

中華隊總教練曾豪駒（2025.3）：「如果有需要，當然我會盡一切的努力。」而經典賽的情蒐大戰也即將展開，中華隊情蒐小組本周將前往韓國觀察他們的交流賽，下周則啟程前往日本，觀看日本隊和韓國隊的交流賽，此行更是由龍貓教練曾豪駒親自領軍。

台日韓經典賽大戰一觸即發，也請觀眾密切鎖定，東森電視在明年3月5日至17日，轉播的精采賽事。

