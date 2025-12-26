WBC／日本隊首波名單曝光！大谷翔平領銜8強投 陣容超豪華

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平。（圖／美聯社）





明年3月即將舉行的世界棒球經典賽（WBC）備受矚目，日本武士隊總教練井端弘和於今日（26日）公布首批出賽名單。首波入選的8名成員全數為投手，其中包含已正式表態參賽的洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平。

三名大聯盟強投入列

根據日刊體育報導，首波公布的8人投手名單中包含3名效力於美國大聯盟的球員，分別為洛杉磯道奇隊的大谷翔平、洛杉磯天使隊的菊池雄星，以及聖地牙哥教士隊的松井裕樹。

至於其他備受期待的旅外投手，如道奇隊山本由伸、小熊隊今永昇太、大都會隊千賀滉大，以及目前處於自由球員身分的菅野智之，據信已被列入最終候補名單中。

野手意願積極 井端總教練擬於1月中旬敲定完整陣容

在野手布局方面，效力於大聯盟的鈴木誠也、吉田正尚、村上宗隆，以及正爭取轉戰大聯盟的岡本和真，均已表達高度參賽意願。

廣告 廣告

總教練井端弘和對此表示，目前已針對後續名單擬定一至兩套規劃，但由於部分球員尚未收到大聯盟球團的回覆，仍需與國內外相關球隊進行協調。井端預計於明年1月中旬，將投手與野手的最終完整名單一併確定。

日職選手2月進駐宮崎集訓 大聯盟球員報到時間待定

關於後續的備戰計畫，效力於日本職棒的選手預計自明年2月起前往宮崎參加事前集訓。至於效力於大聯盟球員的報到時間，目前則尚未最終確定。

日本武士隊首波名單包含菊池雄星、松井裕樹、大谷翔平；日本職棒球員包含伊藤大海（日本火腿）、平良海馬（西武）、大勢（讀賣巨人）、石井大智（阪神）以及種市篤暉（羅德）。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

日本高球傳奇「巨人」尾崎將司 癌逝享壽78歲

TPBL／三上悠亞啦啦隊首秀！限量商品、拍照會資訊一次看

創中職新紀錄！徐若熙加盟軟銀合約曝光 3年最高4.7億

