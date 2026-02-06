WBC／日本隊30人名單出爐！大谷翔平、山本由伸領軍

洛杉磯道奇日本球星大谷翔平。（圖／美聯社）





2026年第六屆世界棒球經典賽（WBC）將於台灣時間3月5日至18日登場，各國參賽名單備受矚目。今（6日）上午8點透過MLB Network直播，正式公布各隊30人最終名單。

其中，尋求衛冕的日本武士隊精銳盡出，由洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平與強投山本由伸領銜，與多位大聯盟級球星組成豪華陣容。日本隊預賽被分在C組，將於東京巨蛋迎戰台灣、韓國、澳洲及捷克，力拚分組突圍。

投手陣容豪華 大谷、山本攜手菅野智之入列

本次日本隊共選入15名投手。大聯盟戰力方面，除了道奇隊的大谷翔平、山本由伸外，洛杉磯天使隊的菊池雄星、聖地牙哥教士隊的松井裕樹也都在陣中。值得注意的是，目前身分為自由球員的資深強投菅野智之同樣入選。

日職本土投手則由歐力士猛牛的宮城大弥、北海道日本火腿鬥士的伊藤大海、讀賣巨人的守護神大勢以及中日龍的高橋宏斗等人組成，涵蓋了各隊王牌與牛棚主力。

打線星光熠熠 村上、岡本以大聯盟身分參戰

野手部分，內野手共7人、外野手5人、捕手3人。打線陣容充滿大聯盟色彩，除了波士頓紅襪的吉田正尚、芝加哥小熊的鈴木誠也外，名單中顯示岡本和真（多倫多藍鳥）與村上宗隆（芝加哥白襪）皆已轉戰美職，將與大谷翔平共同扛起中心打線重任。

日職戰力則有軟銀鷹「雙箭頭」周東佑京與近藤健介，以及廣島的小園海斗、阪神的佐藤輝明與森下翔太等人，展現極具速度與破壞力的攻擊隊型。

井端弘和掌兵符 教練團陣容堅強

本屆日本隊由井端弘和擔任監督，首席教練為金子誠。投手部門由能見篤史與吉見一起負責，打擊與守備教練團則包括村田善則、梵英心、亀井善行，以及擔任野手總合教練的「熱男」松田宣浩，期盼以堅強的後勤團隊帶領日本隊再創佳績。

2026 WBC日本隊30人完整名單

【教練團】

監督： 井端弘和

首席教練： 金子誠

投捕教練： 村田善則

投手教練： 能見篤史、吉見一起

內野守備兼跑壘教練： 梵英心

外野守備兼跑壘教練： 亀井善行

野手總合教練： 松田宣浩

【投手】（15名）

松井裕樹（聖地牙哥教士）

宮城大弥（歐力士猛牛）

伊藤大海（北海道日本火腿鬥士）

大勢（讀賣巨人）

大谷翔平（洛杉磯道奇）

菊池雄星（洛杉磯天使）

山本由伸（洛杉磯道奇）

菅野智之（自由球員）

種市篤暉（千葉羅德海洋）

高橋宏斗（中日龍）

曽谷龍平（歐力士猛牛）

北山亘基（北海道日本火腿鬥士）

平良海馬（埼玉西武獅）

松本裕樹（福岡軟銀鷹）

石井大智（阪神虎）

【捕手】（3名）

若月健矢（歐力士猛牛）

坂本誠志郎（阪神虎）

中村悠平（東京養樂多燕子）

【內野手】（7名）

牧秀悟（橫濱DeNA灣星）

小園海斗（廣島東洋鯉魚）

牧原大成（福岡軟銀鷹）

源田壮亮（埼玉西武獅）

佐藤輝明（阪神虎）

岡本和真（多倫多藍鳥）

村上宗隆（芝加哥白襪）

【外野手】（5名）

近藤健介（福岡軟銀鷹）

周東佑京（福岡軟銀鷹）

森下翔太（阪神虎）

吉田正尚（波士頓紅襪）

鈴木誠也（芝加哥小熊）

2026WBC世界棒球經典賽看東森

