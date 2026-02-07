WBC／日本4大強投輪值曝光！日媒估山本由伸對台灣

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸。（圖／美聯社）





2026年世界棒球經典賽（WBC）日本代表隊最終註冊名單出爐，日媒隨即針對先發輪值進行預測，指出至關重要的首輪預賽第一戰對決台灣預計將由山本由伸掛帥先發。

日媒指出，山本由伸將成為日本隊邁向連霸之路的指標。預賽首戰對手是曾在2024年世界12強決賽中擊敗日本的台灣隊。在預期首戰將面臨緊張感與巨大壓力的情況下，曾獲得世界大賽MVP的王牌山本由伸，擔任開幕戰投手的可能性極高。

菊池雄星抗韓 菅野智之碰澳洲

結束對台灣的比賽後，日本將遭遇長年宿敵韓國隊。儘管近年日本對韓取得10連勝優勢，但韓國陣中擁有道奇隊金慧成、巨人隊李政厚以及韓國職棒多位優秀左打者。

在道奇隊總教練羅伯茲否定大谷翔平登板投球可能性的情況下，擁有強力內角直球與變速球的左投菊池雄星成為有力人選。

對戰澳洲的比賽，則視控球精準的菅野智之為有力人選。澳洲隊傳統風格為強力揮擊，過去日本隊曾受制於其力量，若遭咬中將相當危險，但若是能進攻邊角、搶下好球數的資深投手應能有效翻弄對手。此外，菅野已適應投球計時器與大聯盟用球，這也是一大加分要素。

伊藤大海投捷克 第二先發陣容豪華

預賽第4戰對決捷克，預計將由上季獲得「澤村賞」的伊藤大海為首的日職投手群先發。由於首輪預賽有65球的球數限制，「第二先發」至關重要。

從監督井端弘和的選人中可看出端倪，包括宮城大彌、曾谷龍平、種市篤暉、高橋宏斗、北山亘基等在母隊擔任先發的投手，都將作為第二先發待命。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

