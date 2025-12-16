WBC／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！蔡其昌談經典賽規劃

中職會長蔡其昌。（圖／陳耿閔攝）





樂天桃猿隊昨（15）宣布，新任總教練由原首席教練曾豪駒回任。這項人事異動也意味著，曾豪駒目前將身兼兩職，同時擔任世界棒球經典賽中華隊隊與樂天桃猿隊總教練。

在今日舉行的「2026台日棒球國際交流賽」記者會上，中職會長蔡其昌被問及國家隊後續運作是否受到影響時表示，國家隊相關規劃仍將依原定計畫進行。

他指出，當初遴選國家隊總教練時，無法預先掌握後續局面，但截至目前為止，樂天球團並未反映任何問題，現階段判斷應不會對國家隊造成影響。

蔡其昌說：「選總教練時，不會預測到接下來的局面，國家隊仍舊照原本規劃跟計畫走，樂天球團目前也沒有反映任何問題，現階段應該不會是問題。」

台灣在明年出發赴日本進行公辦熱身賽前，將先後與日本職棒福岡軟銀鷹及日本火腿鬥士交手。

對於這項安排，蔡其昌表達感謝，指出原本仍在尋找合適的交流對象，感謝棒協與中國信託協助完成熱身賽前置作業，減輕聯盟在籌備國家隊與賽事安排上的負擔。

蔡其昌表示，邀請日本職棒一軍球隊來台進行交流賽，對教練團在觀察球員狀況、掌握隊形與訓練安排上，皆具有實質幫助，並再次感謝相關單位的支持與協助。

