WBC／曾豪駒國訓集訓請假！參加桃猿開訓喊「是有的」

樂天桃猿總教練曾豪駒。（圖／樂天桃猿提供）





樂天桃猿總教練曾豪駒擔任經典賽中華隊總教練，今（31）天出席球隊開訓典禮後，又趕回WBC台灣隊集訓全力備戰，尤其WBC預賽同組的捷克隊有戰力補強。

一棒又一棒火力輸出，他是擁有3年大聯盟資歷的，金鶯隊工具人特林瓦維拉（Terrin Vavra）。

WBC捷克隊31日宣布，將他納入團隊當中。現年28歲的Vavra可以守三壘、二壘、一壘和外野，不過他去年大聯盟僅出賽1場1打數0安打，3A出賽86場2轟，打擊率0.257OPS值，這戰力補強，無疑讓預賽同組的中華隊要警戒。

不過國家隊集訓事大，母隊樂天開訓也是，身兼中華隊總教練曾豪駒，同時也是樂天桃園總教頭肯定也要到場。

樂天桃猿總教練曾豪駒：「新的球季的開始，當然也是意味著新的挑戰的開始，當然在去年我們拿到了，睽違已久的總冠軍，當然希望說這代表我們在去年，最好的一個球隊，也希望好的傳統，我們可以繼續延續下去，樂天桃猿，是有的。」

曾豪駒繼2020-23年後回鍋樂天桃猿總教練，由於兩次接掌兵符都在球隊拿到總冠軍後，他坦言壓力確實很大，但目前不會多想，只有想辦法把球隊帶好。

樂天桃猿隊長梁家榮：「我也會好好努力學習，幫助大家，從春訓開始就是一個，很不一樣的開始，因為大家可以重新回到，一樣的起點一起努力。」

梁家榮接棒樂天隊長，陳冠宇與陳晨威則任副隊長。新的球季新氣象，大家目標一致，烤肉的傳統繼續烤，也希望能繼續贏球。

