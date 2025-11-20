WBC／曾豪駒赴日觀戰日韓賽！點名南韓新秀真的很強

台灣總教練曾豪駒日前率教練團和情蒐赴日觀賽。（圖／翻攝自蔡其昌臉書）





台灣備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），總教練曾豪駒日前率領教練團與情蒐團隊前往東京巨蛋，觀察日本、韓國兩隊的交流賽表現。

他今日在選訓會議後表示，此行看到多名韓國年輕打者具備相當驚人的力量，已列為未來密切關注對象；至於日本隊，他認為在投、打、守三方面都非常成熟，是台灣本屆賽事中最強勁的競爭對手。

WBC將於2026年3月舉行，日本與韓國上週在東京巨蛋提前備戰交流，曾豪駒也藉此直接了解同組對手的整體狀況。

他指出，韓國隊本次選入許多年輕球員，打者力量尤其突出；日本隊則延續一貫的整體水準，各方面表現都相當完整。

在等待旅美球員回覆的同時，台灣已規劃43人名單，預計於2026年1月15日至農曆年前在國訓中心進行第1階段集訓；農曆年後則轉往台北大巨蛋展開第2階段訓練，逐步整合最終30人出賽名單。

外界關注的2名台美混血好手費柴德（StuartFairchild）與龍（JonathonLong），目前皆表達願意披上國家隊戰袍。但依美國職棒大聯盟（MLB）規定，大、小聯盟球員最快僅能在3月上旬官辦熱身賽時加入團隊。

曾豪駒表示，中華隊會盡力爭取兩人儘早參與，最終名單也會將球員融入團隊狀況與默契列為重要考量。

