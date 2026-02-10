WBC／最強陣容！ 日本經典賽前「情蒐台灣啦啦隊」

台灣代表隊公布官方啦啦隊「CT AMAZE」36名成員名單。（圖／悍創提供）





世界棒球經典賽（WBC）將在3月登場，除了場上拚戰的球員外，場邊啦啦隊也是一大亮點，日前台灣代表隊公布官方啦啦隊「CT AMAZE」36名成員名單，日本也相當關注，日職太平洋聯盟特別撰寫文章介紹，強調務必關注台灣引以為傲的「最強啦啦隊」。

太平洋聯盟官網發布文章，介紹「CT AMAZE」是由中職6支球隊的專屬啦啦隊中各選出6人，組成共36員的啦啦隊，在國際賽事為台灣代表隊應援。而中職樂天桃猿隊的母公司為日本樂天集團，其在日本職棒太平洋聯盟經營東北樂天金鷲隊，因此官方也特別介紹樂天桃猿隊的6名「Rakuten Girls（樂天女孩）」。

廣告 廣告

這次被選出的6名樂天女孩，包含孟潔、卉妮、貝佳頤、熊霓、岱縈以及彭彭，文章中還以片假名標註每個人的名字讀音，且除了岱縈以外，其餘5名成員都曾接受過太平洋聯盟專訪，背號、生日是基本，連每位女孩的興趣及生平都寫得清清楚楚，甚至還有快問快答，可說是「情蒐」得相當仔細。

該篇文章最後提醒，想要看到CT AMAZE不用等到經典賽，2月25日起在台北大巨蛋舉行的台日棒球國際交流賽，CT AMAZE就會登場，在欣賞代表隊選手激烈對決的同時，也請務必關注台灣引以為傲的最強啦啦隊陣容。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

通往洛杉磯奧運之路出爐！台灣拚12強或資格賽搶棒球門票

WBC／全台僅5組！虎航夢幻套票明開搶 台日、台韓戰一次包

WBC／兄弟「鄭浩均」入選經典賽中華隊 一度憂遭割捨

