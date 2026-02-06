WBC／最強「TeamTaiwan」出爐！ 中華隊30人名單完整一次看

再過不到一個月，世界棒球經典賽（WBC）就要開打，主辦單位MLB大聯盟今（6）天早上8點，直播揭曉各參賽隊伍的30人名單，國人相當關注的中華隊30人最終選擇也隨之亮相，《台視新聞》為您彙整此次入選代表出戰經典賽的「最強TeamTaiwan」完整名單！

【投手】（16人）



林昱珉（亞利桑那響尾蛇）、陳柏毓（匹茲堡海盜）、沙子宸（運動家）、林維恩（運動家）、莊陳仲敖（運動家）、徐若熙（福岡軟銀鷹）、古林睿煬（北海道日本火腿鬥士）、孫易磊（北海道日本火腿鬥士）、胡智爲（統一獅）、張奕（富邦悍將）、鄭浩鈞（中信兄弟）、陳冠宇（樂天桃猿）、曾峻岳（富邦悍將）、張峻瑋（福岡軟銀鷹）、林凱威（味全龍）、林詩翔（台鋼雄鷹）





【捕手】（3人）

林家正、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、蔣少宏（味全龍）





【內野手】（7人）



張育成（富邦悍將）、吳念庭（台鋼雄鷹）、李灝宇（底特律老虎）、鄭宗哲（華盛頓國民）、林子偉（樂天桃猿）、龍恩（芝加哥小熊）、江坤宇（中信兄弟）



【外野手】（4人）



林安可（埼玉西武獅）、費爾柴德（克里夫蘭守護者）、陳晨威（樂天桃猿）、陳傑憲（統一獅）、



責任編輯／陳盈真

