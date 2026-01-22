WBC ／最有氣勢隊伍！MLB日籍作家點出中華隊優勢 有望重演12強逆襲戲碼

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

隨著2026世界棒球經典賽（WBC）腳步逼近，中華隊的身影成為各國媒體關注的焦點。根據日本媒體最新戰力評估，貴為2024年12強賽冠軍的中華隊，目前在世界排名高居第二，被MLB專欄作家村田洋輔評為「當今最有氣勢的隊伍之一」。日媒指出，儘管中華隊過去在WBC戰績起伏，但今年具競爭力，目標直指隊史第二次晉級複賽。

日媒指出，儘管中華隊過去在WBC戰績起伏，但今年具競爭力，目標直指隊史第二次晉級複賽。（圖／中華棒協）

專欄中提到，雖然響尾蛇球星卡洛爾（Corbin Carroll）最終未能入選，但中華隊迎來了兩名重量級旅美強援。外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）擁有多年大聯盟經驗，守備機動性強；小熊隊農場排名第6的23歲重砲龍恩（Jonathon Long），去年在3A繳出「打擊率3成、20轟、91打點」的明星級數據，將大幅強化中華隊的一壘火力。

此外，日媒也特別提到打線核心張育成與鄭宗哲的穩定性，旅日好手林安可、老虎隊潛力新秀李灝宇以及12強賽MVP陳傑憲也都不容忽視。

投手端更是中華隊此次最具看頭的部分，報導指出，中華隊將以「旅外勢力」為核心，由北海道日本火腿隊的古林睿煬、福岡軟銀鷹的徐若熙擔任兩大王牌。搭配響尾蛇體系的林昱珉以及運動家隊新秀林維恩等年輕左投，中華隊的投手陣容極具潛力。

專欄最後分析，中華隊目前整體陣容年輕，若能延續12強賽奪冠的凝聚力與氣勢，完全有機會在WBC賽場上再度扮演黑馬。特別是面對曾經擊敗過的日本隊，這群年輕新血的爆發力，將是決定中華隊能在經典賽走多遠的關鍵。

