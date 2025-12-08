WBC／有意願代表台灣打經典賽！費仔公布結婚喜訊

有意願代表台灣出戰經典賽的29歲台美混血外野手費爾柴德。（圖／美聯社）





有意願代表台灣出戰經典賽的29歲台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild），今在社群平台分享結婚消息，並曝光多張婚禮合照，引來大批球迷祝福。

費爾柴德今年球季波折不斷。年初在紅人被DFA後，被交易至勇士，他在勇士出賽28場，攻擊端表現有限，沒有全壘打進帳，僅敲出2分打點，整體打擊數據為.216／.273／.333。

7月底，他再度被勇士指定讓渡，隨後被光芒接手，但因右側腹斜肌受傷，未能在大聯盟登場，球季就此報銷。

11月初，光芒同樣將他放入指定讓渡名單，最終他未被其他球隊接手，成為自由球員，下一步尚待決定。

費爾柴德生涯累計5個大聯盟球季，共出賽277場，累積18轟、68分打點，另有25次盜壘，生涯打擊率.223、OPS .689。

