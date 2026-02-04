WBC／未入選非落選！ 曾豪駒：全隊都會留到自辦賽結束

世界棒球經典賽倒數，中華隊30人正選名單已經繳交，預計6號由大聯盟統一揭曉。總教練曾豪駒今（4）日坦言抉擇過程真的很掙扎，只能依照選手的現況先做選擇，但也強調名單外的選手並非等於「落選」，將持續隨隊備戰，留到27號自辦賽結束。

WBC中華隊30人名單已遞交 曾豪駒：非常掙扎

曾豪駒指出，在決定名單環節都很困難，會考量選手近期狀況、心理素質去做取捨。但他也強調，名單以外的選手並非等於落選，不會立刻返回母隊，將持續隨隊備戰，因為集訓或自辦賽期間出現任何突發狀況，都可能再遞補進入名單內。

投手教練王建民另透露，陣中旅日三名投手的定位，徐若熙和古林睿煬將擔綱先發投手，孫易磊則規劃在牛棚，要出戰哪一場賽事還要確認，同時也要考慮用球量限制。

從未代表國家隊出賽 林詩翔傳入選30人名單

目前中華隊集訓已經加入投球計時器進行實戰投打練習，應對實際比賽節奏，有望進入正選名單的集訓球員、台鋼守護神林詩翔也是頭一次實戰，對於自己的進度調整有信心。

至於30人名單將公布，林詩翔坦言比較緊張自己的球技和球季，不會對名單緊張，且在參加集訓時就把社群關掉，要專心備戰。

林詩翔今天進行實戰演練。圖／台視新聞



※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

