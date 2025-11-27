WBC／李灝宇拚開季大聯盟出發！高度意願參戰經典賽

底特律老虎隊野手李灝宇。（圖／中央社）





底特律老虎隊內野手李灝宇今年首度升上小聯盟3A，整季出賽126場，497打數敲出121支安打，包括14支全壘打、22次盜壘成功，打擊率0.243，攻守表現穩定亮眼，季後也順利被放入球隊40人名單，目標新球季開季就從大聯盟出發。

除原本熟悉的二壘位置，李灝宇今年也依球團規劃加練三壘守備。他透露，春訓時就被告知要著手準備三壘，因球隊當時缺少固定人選，希望他能補上戰力。

不過初期適應並不順利，接球判斷、傳球距離與旋轉角度都與二壘差異甚大，加上去年整季幾乎都守二壘，突然轉換位置相當不習慣，也影響到比賽表現。

廣告 廣告

李灝宇坦言，剛開始對三壘邊線感到挫折，甚至「一開始不敢跨過去」，擔心抓不到一壘跑者、轉身傳球失誤，也害怕三壘行進間的傳球。教練團每個月透過影片協助修正，並持續給予信心，提醒他不用急於出手，在逐步調整下才慢慢克服心理關卡。

他表示，今年開季前就知道季後會面臨規則五選秀，因此目標就是整季保持穩定出賽。休賽季也特別加強身體訓練與恢復，自評在身體狀況維持上做得不錯。

展望明年，他已進入40人名單，若時間許可，希望能夠從大聯盟開季出發，並期盼整季都能穩定留在大聯盟。

此外，李灝宇也已收到世界棒球經典賽參賽徵詢，他表示參賽意願相當高，若無意外一定會返台效力，並指出球隊不能阻止選手參加經典賽。

李灝宇也提到，去年原本很想參與12強賽，但因傷勢剛復出而錯過，如今看到台灣隊奪冠的表現，也希望未來能為國家隊貢獻一份心力。

他曾在2023年亞運代表台灣出賽，但表現不如預期。對此李灝宇表示，當時受傷復出不久，未參與完整熱身賽便直接上場，狀況落差難免，但不能當作藉口，若能再披國家隊戰袍，希望讓外界看到更成熟的自己。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／愛爾達公布轉播資訊！經典賽、MLB都沒緯來

WBC／大谷翔平將對戰中華隊！李洋：運動員都竭盡所能

WBC／經典賽怎擊敗大谷？李洋：國訓運科中心可商議數據

