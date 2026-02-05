WBC「東京台日大戰」應援席爆超賣！ 主辦致歉改場地

本屆世界棒球經典賽C組預賽中，台日大戰備受矚目，而日前由民間募資規劃的「東京台日大戰轉播」活動，卻遭到民眾質疑有超賣的疑慮，對此主辦單位致歉，表示已經找到替代場地；而目前中華隊持續在集訓中，也首次進行實戰投打訓練，其中有望成為30人名單的球員，吉力吉撈‧鞏冠說，感覺經典賽的用球比較硬，需要更加專注在擊球點上。

東京台日大戰轉播應援席爆超賣 球迷「贊助成功」卻沒能入場

世界棒球經典賽C組預賽中，台日大戰門票秒殺，有民間平台號召募資舉辦「東京台日大戰轉播」應援活動，卻爆出疑似超賣爭議，球迷湧進募資平台抱怨，表示結帳當下系統未顯示「額滿」，也未說明須在中午12點20分前付款才具有入場資格，結帳完僅顯示贊助成功，事後發現自己根本不在「入場名單」上。

球迷結帳僅顯示贊助成功，沒能在入場名單中。圖／台視新聞

另外，由於4人套票較晚開放，部分已下單的球迷改訂四人套票，而釋出原本的訂單，沒料到最後卻雙雙落空！

嘖嘖募資台日大戰轉播應援席爆超賣。圖／台視新聞

球迷李亮頤指出，這是台灣球迷唯一的慰藉，付了錢沒有進去當然可能會生氣，但相信主辦方會處理好。

對此，主辦方致歉坦言以「結帳時間認定席次」的作法欠缺周全，目前已取得可容納更多球迷的替代場地，正在進行最後名單核對與細節確認。

主辦單位回應取得可容納更多球迷的場地。圖／台視新聞

日本30人名單亮牌 「台灣殺手」今永昇太落選

至於勁敵日本隊正式揭曉30人豪華名單，球迷卻發現，上一屆經典賽的冠軍功臣、有「台灣殺手」稱號的芝加哥小熊隊左投今永昇太意外落選，被外界認為是最大遺珠。

吉力吉撈當「工具人」 WBC中華隊30人名單週五揭曉

中華隊集訓持續進行，也釋出球員吉力吉撈‧鞏冠的搞笑花絮影片，他除了捕手外，還加練一壘，有機會擔任「工具人」角色，這禮拜首次訓練實戰投打，他直言只有1球擊中甜蜜點，感覺經典賽用球比較硬，得專注在擊球點。

吉力吉撈‧鞏冠有機會擔任「工具人」，捕手兼練一壘手。圖／翻攝自IG@CPBL

而另一位旅美野手鄭宗哲同樣感受明顯，他表示因為第一次打，所以Timing上會需要再習慣，選球都沒有什麼問題。正式名單將在明（6）天上午8點由MLB正式公告，中華隊球員持續調整戰力，積極迎戰！

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

