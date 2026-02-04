WBC「東京台灣之夜」應援席爆超賣 主辦方深夜致歉了

「Team Taiwan挺台灣應援小組」發文致歉。（翻攝2026 Team Taiwan 挺台灣應援計畫 臉書）

由民間募資規畫的世界棒球經典賽（WBC）「東京台日大戰轉播」遭爆應援席超賣，導致球迷擔憂跨海看球恐落得兩頭空。主辦方「Team Taiwan挺台灣應援小組」深夜於社群上致歉，強調正積極奔走，處理相關補救與調整作業親自回應後續處理方式，並透露好消息。

本刊獨家報導，讀者投訴開賣當日明明訂單顯示成立，通知信寫保證入場資格，未料2月4日接獲通知卻發現，自己沒在應援席名單上，質疑有「超賣」問題。其中爭議包含，當下未顯示「額滿」或提及當天12時20分前付款成功才具備資格，還有4人組部分晚開，讓原有有訂單球迷決定改結帳4人組，釋出原本成立訂單給其他有需要球迷，卻落得兩頭空。

「Team Taiwan挺台灣應援小組」回應如下：

您好，我們是本次活動的主辦單位。

廣告 廣告

針對「東京台灣之夜」應援席次安排，因作業與溝通不周，造成許多支持我們的朋友困擾與不愉快，在此向大家致上最深的歉意。

我們已收到大家的意見，也理解此次「以結帳時間認定席次」的作法欠缺周全，讓熱血支持的球迷感到失望，這是團隊必須正面承擔的責任。

針對席次不足的狀況，團隊目前正積極奔走，處理相關補救與調整作業，好消息是，目前已取得可容納更多球迷的替代場地，目標是盡可能妥善回應本次支持行動的朋友。關於後續席次安排與相關說明，將透過「嘖嘖官方信件」逐一與贊助人聯繫，確保資訊清楚、權益明確。目前仍在進行最後的名單核對與細節確認，完成後將儘速對外說明。

這場活動的初衷，是希望凝聚大家對棒球的熱情與支持。團隊會繼續努力，盡力讓支持我們的朋友都能滿意，也請大家給我們一些時間完成相關作業🙏

更多鏡週刊報導

獨家／WBC「東京台灣之夜」爆應援席超賣 粉絲跨海看球恐兩頭空

球迷太瘋狂！蔡其昌曝WBC台日戰「台灣之夜」至少5千人 場地1個不夠再+2

WBC東京場外「台日大戰轉播」募資席次秒殺 蔡其昌：是不是要逼會長再去租顆蛋