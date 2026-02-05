WBC/「東京台灣之夜」應援活動爆超賣 主辦方深夜道歉

2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊3月5日至3月8日在東京巨蛋出賽，民間募資規劃的「東京台日大戰轉播」應援活動卻傳出席位超賣爭議，引發球迷不滿。主辦單位「Team Taiwan挺台灣應援小組」深夜緊急在社群平台發文致歉，並表示已取得替代場地，將透過嘖嘖平台逐一通知贊助者。

WBC「東京台灣之夜」爆超賣，主辦方 在社群平台發文致歉 。（圖／翻攝自「 2026 Team Taiwan 挺台灣應援計畫 」臉書）

中華隊在本屆賽事被分在C組，將對決澳洲隊、日本隊、捷克隊、韓國隊，不少台灣球迷期待能在東京一起為中華隊應援。不過民間募資規劃的「東京台日大戰轉播」應援活動傳出爭議。有消費者質疑，當時購票頁面並未顯示「額滿」字樣，也沒有清楚說明必須在當天12時20分前完成付款才具有效資格，導致誤判情況發生。另有球迷指出，4人套票較晚開放販售，部分已下單的球迷為顧及他人需求，選擇釋出原本訂單改訂套票，最後卻雙雙落空，引發強烈不滿。

「Team Taiwan挺台灣應援小組」在臉書專頁發文表示，因內部作業與對外溝通不夠周全，造成支持者困擾與不愉快，團隊願意正面承擔責任，對球迷的失望表達歉意。主辦方坦言，以結帳時間認定席次的作法確實欠缺周全，已收到各方意見並全面檢討。

針對席位不足問題，團隊目前正積極奔走處理補救與調整作業。主辦方透露好消息，已成功取得可容納更多球迷的替代場地，目標是盡可能妥善回應本次支持行動的朋友。關於後續席次安排與相關說明，將透過嘖嘖官方信件逐一與贊助人聯繫，確保資訊清楚、權益明確。

主辦單位強調，目前仍在進行最後的名單核對與細節確認，完成後將儘速對外說明。「這場活動的初衷，是希望凝聚大家對棒球的熱情與支持。團隊會繼續努力，盡力讓支持我們的朋友都能滿意，也請大家給我們一些時間完成相關作業。」

