WBC／「東京台灣之夜」疑超賣 球迷付款沒錄取

中華隊30人正選名單將在6號揭曉，推測名單先出爐。（圖／東森新聞）





世界棒球經典賽的台日大戰門票秒殺，大批台灣球迷買好機票，卻無法進場，不過很多人打算參加「Team Taiwan挺台灣應援小組」，號召募資辦的東京「台灣之夜」活動，但有民眾抱怨，臨時更改入選規定，發現自己沒在名單上，更質疑有「超賣」問題。

民眾分享公司尾牙抽獎獎項，竟然是東京巨蛋經典賽台韓戰「門票」，讓網友們超羨慕，畢竟入場券可是一票難求。

不少球迷機票都訂好卻沒票，還是打算熱血支持中華隊，參加Team Taiwan，挺台灣應援小組號召募資辦東京台灣之夜活動，但有民眾抱怨，他贊助2688元，保證會有應援場入場資格的方案，錢都付了，官方才突然更改規定，要當天12:20前完成訂單，才有應援席次資格，但他付完款是12:27，沒有在名單內，又氣又傻眼。

主辦單位在募資平台發起活動，還有宣傳影片，台灣球迷也很踴躍，至少上看5千人，原先規劃的一個場地，不夠容納所有球迷，中職會長蔡其昌日前也宣布預計再租2個場地，沒想到大批球迷瘋搶名額，系統也出包，不少人留言控訴，4人套組沒有準時開放，選項出現後下單付款，又出現新規定，質疑有超賣情況。

球評DJ金寶：「主辦單位要先估一下到日本東京的人數有多少，第二個就是要找場地，場地找完之後還要去找授權，畢竟是第一次，我覺得有點疏忽，但主辦方真的很辛苦啦。」

專家幫忙緩頰，主辦單位則致歉，以結帳時間認定席次的作法，欠缺周全，目前正積極處理相關補救與調整作業，已取得可容納更多球迷的替代場地，目標是盡可能妥善回應本次支持行動的朋友。

而目前中華隊集訓中，30人正選名單將在6號揭曉，推測名單先出爐，捕手包括吉力吉撈鞏冠、林家正、蔣少宏，內野手鄭宗哲、張育成、江坤宇等，外野手陳傑憲、林安可、陳晨威，投手林凱威、陳冠宇、古林睿煬、孫易磊、莊陳仲敖、林昱珉、徐若熙等。最大亮點就是，這次可能組出史上最豪華的火球陣。

