WBC／東京應援有譜了！蔡其昌借到台日戰場地 進度曝光

中職會長蔡其昌。（圖／牽猴子提供）





2026年世界棒球經典賽（WBC）即將於3月開打，中華職棒會長蔡其昌力挺球迷在東京打造「台灣之夜」應援活動，昨（21）晚傳來關鍵進展。

蔡其昌在社群平台threads發文透露，經過團隊努力，已順利租借到台日大戰當天的應援場地，目前正積極申請轉播授權送審，消息一出引發數千名球迷熱烈響應。

蔡其昌threads報喜 球迷熱烈報數響應

蔡其昌於貼文中表示：「大會報告！！經過夥伴們千辛萬苦，我們終於借到東京台日戰的場地。不過轉播授權正在送審中。」

他同時在留言區發起人數統計，詢問屆時有多少人會在東京現場，蔡其昌本人率先表示「+4」，教育部政務次長張廖萬堅也留言「+2」支持。

該則貼文短時間內湧入上千則留言，球迷紛紛報數「+1」、「+2」甚至「全家出動」，預估屆時將有上萬名台灣球迷共襄盛舉。

打造場外最強後盾 讓應援聲響徹東京

「台灣之夜」由「Team Taiwan挺台灣應援小組」發起募資，初衷是為了讓無法購票進入東京巨蛋的台灣球迷，能在東京擁有專屬的應援據點。由於台日之戰門票一票難求，蔡其昌希望透過轉播派對，讓遠赴日本的球迷能聚在一起為中華隊吶喊，成為球員最堅強的場外後盾。

募資計畫採取分階段目標，內容涵蓋東京街頭應援廣告、台日戰轉播派對，最終目標則規畫回到台北舉辦大型戶外看球盛會。該計畫上線後已迅速突破第一階段門檻，展現球迷高度的凝聚力。

邰智源擔任應援推手 共同力挺中華隊

值得關注的是，本次行動特別邀請藝人邰智源擔任應援推手。主辦單位指出，邰智源長年關注台灣體育發展，多次公開力挺國際賽事，此次站出來號召應援，可望帶動更多支持者參與，讓東京街頭在經典賽期間響起屬於台灣的加油聲。

2026年WBC C組預賽將於東京巨蛋舉行，中華隊屆時將迎戰澳洲、日本、捷克與韓國，各界均期待這場由民間與官方合力促成的場外應援活動能順利舉行。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

