WBC／東京直播應援趴租到3處！ 傳1處在新宿

眾所矚目世界棒球經典賽，C組預賽3月將在東京開戰，日本將會有場地舉辦「台灣之夜」，讓球迷一起應援，這也是首次有這樣形式的跨海應援派對。據了解，目前會有3處場地，而其中一處疑似在東京鬧區之一的新宿。

這是位在東京新宿的大型多功能活動空間，從JR新宿站出發搭兩站就到，傳出這裡就是WBC台日戰應援派對的場地。偌大的會議室擺了數十張長桌，看起來還有挑高，燈光全開非常明亮，周圍還有投影幕可以放。據了解，這場地是連鎖品牌，所以在許多商業區如澀谷、秋葉原六本木等都有設點，內部裝潢都差不多是這樣。

有中職人員透露，日本人詢問說「真的有需要這麼大的空間嗎」，目前據了解，已經有至少5千人要來響應。

中職會長蔡其昌：「這個民眾反應球迷反應，好像比我們想像中還要多人，所以只好再借兩個場地，那現在已經有3個場地。目前只有台日場，這做一個多月了啦，所以我們專心先把台日的問題先解決，那剩下（場次）以後再看看，有沒有機會這樣。」

直播派對本來是抽籤制，官方調整規則變成保證入場，1/30中午12點開賣，最便宜票價2688元、最貴26350元都非常搶手。

中華隊投手戰力再傳佳音，據了解，已有6位旅外獲球團放行，包含徐若熙、陳柏毓、林昱珉，還有古林睿煬、孫易磊，以及首度受邀大聯盟春訓的林維恩。正當外界還在擔心變數，林維恩社群透露謝謝大家關心，他將在下週提早到美國備戰，做好報到前準備，然後我們日本見。

與此同時，外媒討論中華隊晉級可能性，長期關心體育賽事的記者說，台灣最被低估，但其實晉級機會比南韓還高，真的是謝謝他，中華隊肯定會持續拚。

