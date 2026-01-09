WBC 林安可將集訓 西武未鬆口

從中職統一獅隊轉戰日職埼玉西武獅隊的棒球選手林安可9日在台北出席加盟記者會，拿著西武獅吉祥物雷歐娃娃接受媒體拍攝。（中央社）

本報綜合報導

原統一獅巨砲林安可轉戰日職埼玉西武獅隊，9日西武獅球團在台北舉行加盟記者會，28歲林安可披上西武獅73號球衣，登錄名為「A.Lin」，林安可笑說，如果被叫A-Lin也不介意；至於是否讓林安可打WBC經典賽，西武獅社長奧村岡未鬆口，表示仍無法確定；林安可則透露15日會先到中華隊報到、隨隊練球，也為新賽季做準備。

林安可透過旅外自由球員制度，今年球季將從中華職棒大聯盟統一7-ELEVEn獅隊轉戰西武獅，西武獅高度重視，社長奧村剛、潮崎哲也到台灣出席記者會，獅隊總教練「餅總」林岳平也出席。

林安可選定背號73號，登錄名為「A.Lin」，主要是跟西武隊陣中同樣來自台灣的野手林冠臣區隔。林安可記者會上感謝統一獅隊球團的栽培，感謝隊友的支持和陪伴，並表示，期待日職舞台與台灣球員徐若熙、古林睿煬等對決，他也向其他台灣旅外球員喊話：「我們都要健康、一軍見。」

關於台灣球迷關注的「西武獅是否會放行林安可參與WBC？」奧村岡表示，基於球團考量，現在這個時間點沒辦法告訴中華隊，他是不是百分之百可以參加，如果順利一切順利，也希望他能夠加入代表隊。

林安可本人則表示，15日仍會向中華隊報到、練球，也能提早為旅外賽季做準備，預計1月底到日本向西武獅報到，2月開始投入春訓，「至於最後名單是怎樣就交給教練團決定，有就打，沒有我就好好準備新賽季。」