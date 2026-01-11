WBC／林安可會去經典賽集訓 放不放人西武球團未說死

林安可在台灣最後一舞，由蘇智傑跟陳傑憲拱跳時下最夯的撒嬌舞。（圖／東森新聞）





球星林安可成功轉戰日本職棒埼玉西武獅隊，獅隊在台南球場舉辦林安可感謝會，吸引3千粉絲到場共襄盛舉，而同樣是外野三鬼的蘇智傑、陳傑憲也都現身，而且三人還一起跳現在最紅的撒嬌舞，但經典賽西武球團放不放人還不確定，不過林安可將先到中華隊報到練球。

林安可在台灣最後一舞，由蘇智傑跟陳傑憲拱跳時下最夯的撒嬌舞，意思意思扭兩下又害羞不跳了。林安可即將迎接旅日生涯，11日下午在台南棒球場舉辦感謝會，吸引滿場3000人球迷進場。

日職埼玉西武獅隊林安可：「沒關係，今天沒有來到沒關係，希望我們可以在日本見，沒有機會也沒關係，至少我可以（讓球迷）在電視上看到，然後也可以，也是要幫統一獅加油，就是兩邊的獅子都可以加油。」

至於3月經典賽他會不會回台，外野三鬼之一的陳傑憲剛證實，有入選大名單，集訓首日就會到。但林安可如今的母隊西武獅說明，現階段無法保證100%放行。

而若如此，再加上同樣重砲手的林立透過經紀公司證實，在考量身體舊傷狀況，確定不參與經典賽。讓外界擔心是不是會影響中華隊打擊火力。

球評石明瑾：「這種短期賽裡面，你很難去預料說哪一個選手會忽然冒出來，既然這麼早的情況，兩個多月前就已經確定有人不參加，那可能在調度上提早做準備的話，也不見得不是一件好事。」

投手方面，在旅美投手鄧愷威正式表態婉拒國家隊徵召後，隨後也傳出黃子鵬將不會參賽。球評石明瑾：「先發的左投是夠，然後另外陳冠宇如果在的話，可能陳冠宇來收尾的狀況，然後另外還有林維恩也是左投，差不多這樣應該是夠的。這是一開始的設定，那可能不差1、2個（選手）。」

中華隊預計1/15開始就會展開集訓，到時中華隊陣容將更完整，拼出目前最強陣容。

