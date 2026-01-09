WBC／林安可自曝「去經典賽集訓」 西武球團暫不打包票！

林安可加盟日職西武獅。（圖／統一獅提供）





經典賽台灣隊預計於下週四（15日）在高雄國訓中心展開集訓，旅日野手林安可今日在加盟埼玉西武獅記者會上透露，自己「有可能去經典賽集訓」。

針對林安可是否最終代表台灣隊參賽，西武球團採取保留態度，直言基於球團考量，目前無法百分之百給予台灣隊參賽保證。

林安可盼儘速適應日職文化 擬向吳念庭請益西武傳統

對於今年加盟西武獅的目標，林安可期盼能儘快適應新環境，並表示已向赴日的古林睿煬詢問事前準備。

林安可提到，之後若前往經典賽集訓，會再向「前輩」吳念庭請教，以深入了解西武獅的球隊文化。

廣告 廣告

目前台灣隊尚未正式公布43人名單，儘管已知約有20名球員將參與集訓，但旅日的徐若熙與林安可是否列入名單，仍待官方正式發布。

2月1日需銜接西武獅春訓 參賽與否球團留伏筆

西武球團對林安可參賽權益發表聲明指出，林安可預定於2月1日參加球團春訓，因此現階段無法保證其能全程參加台灣隊。

球團表示：「基於球團考量，現在這個時間點，並沒有辦法百分之百跟台灣隊說一定會讓安可參加。」不過，球團亦留下伏筆，表示若林安可後續有機會代表台灣隊參賽，也希望他能有好的表現。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

前NBA球員久旺離世享壽68歲！曾來台助宏國象奪冠

MLB／誤會大了！今井達也妻竟被認成女優 真實身分曝光

NBA震撼彈！老鷹4屆全明星楊恩「1換2」轉戰巫師

