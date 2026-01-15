WBC／林家正毫不猶豫加入中華隊！鄭宗哲談兩度遭DFA

鄭宗哲和林家正。（圖／陳耿閔攝）





2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊第一階段集訓今日（15日）於高雄國家訓練中心正式展開。

在12強賽立下汗馬功勞的旅美捕手林家正，以及近期美職生涯面臨劇烈震盪的內野手鄭宗哲，雙雙於今日報到現身。

面對媒體詢問未來動向，林家正首度表態對於加入中華職棒持開放態度；而接連遭遇指定讓渡（DFA）考驗的鄭宗哲，則以成熟心態分享面對職業殘酷面的心路歷程。

林家正穿上中華隊戰袍：未來動向「不排除任何選項」

捕手林家正今日帥氣現身集訓球場，他表示能與12強時期的兄弟們再度並肩作戰感到非常榮幸與開心。

林家正透露，總教練曾豪駒早在去年底就親自致電聯繫，當時他完全沒有猶豫就答應參賽，對他而言能代表台灣隊就是極大榮譽。

目前身為自由球員的他，也分享去年底赴日參加日職秋訓的心路歷程，希望能透過不同風格的訓練提升自我。

針對外界最關心的職涯下一步，他首度鬆口表示不排除任何可能性，包含回台參加中華職棒，但強調現階段會百分之百專注於國家隊集訓。

鄭宗哲一個月內兩度被DFA：沒打好沒藉口

內野手鄭宗哲今日成為全隊第一位報到的球員，他笑稱提早報到是為了分散後勤團隊在發放裝備時的工作量，展現貼心的一面。

談到近期接連遭匹茲堡海盜與坦帕灣光芒隊DFA的波折，鄭宗哲坦言第一次離開培養他多年的海盜隊時確實感到不捨與難過，但他務實地表示：「這兩年沒少哭過，也已經盡了全力。事實就是沒打好，被DFA沒有藉口。」

他能理解球團在商言商的異動，目前將以平常心面對7天讓渡期內的不確定性，專注於找回打擊體感。

中華隊團結氛圍 鄭宗哲：目標一致贏球的感覺很特別

經過多年旅美歷練，鄭宗哲感性對比了小聯盟與國家隊的差異。他指出，在小聯盟打球時隊友流動頻繁，每個人多是為個人舞台奮鬥；但在中華隊，大家不分隊伍、目標一致就是想要贏球，這種強烈的團隊連結感讓他感到非常特別。

儘管目前仍處於讓渡期且未來動向未明，鄭宗哲仍強調現階段會把國家隊視為最主要的任務，並致力於提升個人重量訓練與打擊動作的穩定度。

