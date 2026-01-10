WBC／林立舊傷尚未恢復 確定缺席經典賽

球迷關注的主力打者林立，最終確定不會出現在本屆賽事名單中。（圖／東森新聞）





世界棒球經典賽（WBC）中華隊將於15日正式啟動集訓，不過球迷關注的主力打者林立，最終確定不會出現在本屆賽事名單中。其所屬經紀公司展逸運動經紀今證實，經過多方評估與溝通後，林立已確定婉拒參賽。

展逸表示，主要原因在於林立身上仍有數項累積性舊傷尚未完全恢復，考量長期職涯與身體負荷，經與母球團以及中華隊總教練曾豪駒充分討論後，決定不參與此次經典賽。中華隊方面，預計於下周四正式開始集訓，初期將以43人名單進行訓練，不過該名單不會對外公開。預計要到2月初，才會公布最終30人正選名單。

事實上，林立先前在談及是否披上國家隊戰袍時，態度便相當審慎。他曾公開指出，中職選手的休賽季時間有限，長期賽季下來，多半都帶有不同程度的傷勢，「一定要先檢視身體狀況，特別是像我這樣傷勢累積比較多的球員，更不能倉促做決定。」

林立當時也強調，中華隊戰力充足，並非非他不可，「其實還有很多優秀打者能夠頂上來，最後就交給教練團評估。我會和防護員、醫師完整討論後，再做出最適合自己的選擇。」如今結果出爐，也與他先前的說法相互呼應。

回顧林立的國際賽經歷，自2017年投入職棒後，幾乎成為中華隊的重要班底，參與過世大運、亞冠賽、12強賽、上一屆經典賽以及杭州亞運等大型賽事，長年扛起中心打線重任，是國家隊不可或缺的核心之一。

在中職賽場上，林立同樣成績斐然，曾三度拿下打擊王，並獲得年度最有價值球員（MVP）及安打王等多項殊榮。去年底，他與樂天桃猿完成一紙8年、總值1.8億元的長約，寫下聯盟重要里程碑。目前生涯累計已敲出946支安打與93發全壘打，新賽季有機會挑戰「千安、百轟」的指標性成就。

