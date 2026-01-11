WBC／林立辭退！陳傑憲表態15日集訓會報到「先練再說」 身體能打就珍惜機會

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

樂天桃猿主力野手林立昨（10）日因傷確定辭退經典賽（WBC），外野戰力出現缺口。不過，12強台灣隊長、統一獅球星陳傑憲已表態，將於15日向中華隊報到參與集訓，並強調身體允許的話一定會打」，對於是否會進入最終名單也沒想太多，「先訓練再說！」

12強台灣隊長、統一獅球星陳傑憲表態15日將向經典賽中華隊報到，參與集訓。（圖／翻攝臉書／世界十二強棒球錦標賽）

經典賽中華隊預計本週四（15日）在總教練曾豪駒帶領下，於高雄國訓中心開訓。陳傑憲表示，自己當天會先去報到，他坦言目前仍在大名單中，是否能進入最終正賽名單，關鍵在於身體能否承受高強度訓練，「先去訓練，把強度慢慢拉起來之後再看，如果身體可以，我一定打。」最後還是要看身體能否負荷去做決定。

陳傑憲指出，現階段無論重量訓練或基本技術調整都在可掌握範圍內，但身體反應並非完全可預期，他也直言，如果最後無法出賽，「那代表開季可能也沒辦法打，大概就是這樣的狀態。」

談到國家隊，陳傑憲態度相當珍惜，他表示能披上中華隊戰袍並不容易，這樣的機會不是每個人、每個階段都能遇到。他回憶2019年因傷錯過12強賽，當時即便有心也無法上場，因此只要仍在可控制範圍內，就會想盡力爭取。他也強調，被選進名單就是一種肯定，希望能順利站上正賽舞台，為國家隊貢獻心力。

